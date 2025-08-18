  • Megjelenítés
Hiába ünneplik a láncfűrészes elnököt, a hátsó ajtón már újra kopogtat a válság
Gazdaság

Hiába ünneplik a láncfűrészes elnököt, a hátsó ajtón már újra kopogtat a válság

Portfolio
A koronavírus-járvány óta nem látott vállalati csődhullámot okoztak Javier Milei elnök gazdaságpolitikai reformjai Argentínában - számolt be róla a Bloomberg. A probléma fő okozója az elnök devizapiaci reformja volt, amely ellehetetlenített egy, a nagyvállalatoknak éveken keresztül mentőövet nyújtó spekulatív hitelfelvételi lehetőséget.
Portfolio Budapest Economic Forum 2025
A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!
Információ és jelentkezés

Javier Milei elnök fegyelmezett gazdaságpolitikája és piaci alapú reformjai stabilitást hoztak az argentin gazdaságba. A második legnagyobb dél-amerikai ország kilábalni látszik a több éve tartó inflációs válságból, az elnök pedig közben a devizapiaci korlátok feloldását és az Nemzetközi Valutaalap általi finanszírozás biztosítását is meg tudta valósítani. Az idei tavasszal ráadásul a makrogazdaság stabilizálódását dinamikus növekedés is kísérte, amely főként a mezőgazdaság teljesítményének, valamint a pénzügyi környezet és a befektetői bizalom javulásának köszönhető.

Kapcsolódó cikkünk

A sírból jött vissza az államcsődök világbajnoka, most jöhet az igazi próba

Megvan, hogyan támasztaná fel a láncfűrészes elnök a pesót

Eddig tartott a csoda? Kritikus hónapok előtt a válságország

Bár a gazdaságpolitikai reformot a nemzetközi befektetők, pénzintézetek és gazdasági szervezetek, valamint a kereskedelmi partnerek egyaránt üdvözölték, a nagyvállalatok számára nagyon sok kihívást hozott az új környezet. A jelek pedig arra utalnak, hogy a mikro szintű problémák már a reformkísérletet egészét veszélyeztetik.

A Moody's Local Argentina elemzése szerint idén már 8 komoly nagyvállalati csőd következett be, amely többnyire az elnök devizapiaci reformjai és az általánosan rossz pénzügyi helyzet miatt történt.

A szakértők szerint a gyakoribb csődök fő oka az, hogy a vállalatok éveken át sikeresen működő finanszírozási stratégiája a peso szabadon mozgó árfolyama mellett már nem működik.

Korábban a vállalatok többsége a kormány által meghatározott fix dollár-peso átváltási arányt kihasználva dollárhoz indexált kötvényekkel finanszírozta működését, mely rendkívül olcsó, sokszor gyakorlatilag ingyenes finanszírozást biztosított számukra.

Ezen kötvények paraméterei (névérték, tőke- és kamattörlesztés) jellemzően dollárban voltak megadva, a tényleges tranzakciók azonban pesoban történtek, ami lehetőséget adott a vállalatoknak, hogy sokszor gyakorlatilag negatív kamatokkal szerezzenek finanszírozást maguknak. Kibocsátáskor a vállalat pesot kapott, a törlesztések pedig az akkori árfolyamnak megfelelő peso-összegben történtek. Mivel a pénzügyi elszámolásokban használt hivatalos és a reálgazdasági tranzakciók során használt feketepiaci devizaárfolyam az elmúlt években drasztikusan eltért egymástól, a cégek többsége sokkal nagyobb mértékben volt képes növelni bevételeit, mint ahogy a hivatalos árfolyammal összefüggésben kamatkiadásai nőttek volna. A módszernek köszönhetően a vállalatok finanszírozási költsége a peso mesterséges leértékelésének ütemében nőttek, miközben a bevételek a tartósan magas inflációnak köszönhetően rekord sebességgel nőttek, egyre csökkentve a kötvénytörlesztések arányát az összes kiadásokon belül. A hozamokat a kötvények iránti megnövekedett kereslet szintén lefelé nyomta, a vagyonának biztonságos helyet kereső hazai és nemzetközi befektetők ugyanis kifejezetten keresték a nyitott dollárpozíciókat (amit ezek az értékpapírok biztosítottak is).

A libertariánus elnök idei reformjai azonban felforgatták Argentína pénzügyi piacait, tönkretéve a korábban sikeresen alkalmazott finanszírozási stratégiákat. A legnagyobb hatású reform az intézményileg kontrollált devizaárfolyam (csúszó leértékelés, crawling peg) megszüntetése volt, amelynek köszönhetően lényegében megszűnt a hivatalos és nem hivatalos árfolyam közti különbség. A gazdaság stabilizálódása csökkentette a dollárhoz indexált kötvények iránti keresletet, az árfolyam korábbinál nagyobb gyengülése pedig régen nem látott mértékben megemelte a vállalatok kamatkiadásait.

Az árfolyamreform gyökeresen átalakította a kötvénypiacot: a dollárhoz indexált kötvények kibocsátása szinte teljesen megszűnt (összértéke júniusra 2 millió dollárra esett vissza a tavalyi 165 millió dollárhoz képest), miközben

az átlagos kamatszint 5,5 százalékról 11 százalék fölé emelkedett.

Ezzel szemben a klasszikus dollárban denominált (azaz abban kibocsátott és törlesztett) értékpapírok kibocsátási mennyisége megduplázódott 2024-hez képest. A finanszírozási körülmények romlása legjobban a mezőgazdasági, feldolgozóipari és energiaszektorbeli vállalatokat érintette.

Jelenleg a legnagyobb csődhullámot tapasztaljuk a pandémia óta. A dollár-alapú kötvények piaca lényegében megszűnt

- jelentette ki José Antonio Molino, a Moody’s Local Argentina egyik igazgatója.

A gondokat tetézi, hogy bár hivatalos adatok híján a Moody’s Local Argentina csak becslésekre hagyatkozhatott, legfrissebb felmérése szerint

a kis- és középvállalatok még a korábban említett nagy cégeknél is rosszabb helyzetben vannak.

Molino szerint a kisvállalatok korlátozott hitelfelvételi lehetőségei miatt a finanszírozási kockázat a következő 1-1,5 évben magas marad, így könnyen elképzelhető, hogy további vállalati csődök rázzák majd meg az argentin gazdaságot.

Az eddig is egyenlőtlen vállalati versenyt a forrásszerzési gondok csak tovább tetézik, ugyanis

míg a nemzetközi gazdasági kapcsolatokkal rendelkező vállalatok képesek jó feltételek mellett pénzhez jutni, addig a versenytársak szenvednek az alacsony nemzetközi befektetői bizalom és a túlértékelt peso miatt

(a dollárhoz indexált kötvények piaca lényegében emiatt omlott össze).

Bár a gyakoribbá váló csődök veszélyeire egyre több szakértő hívta fel a figyelmet, vannak, akik szerint mindez csak a gazdasági reform szükséges velejárója. Ezequiel Fernandez, a Balanz Capital vezető elemzője szerint

ha Argentína valóban komolyan gondolja a makrogazdasági átalakulást, akkor el kell fogadnia, hogy ez a vállalati szektor átrendeződését okozza, a reformoknak pedig ugyanúgy lesznek vesztesei, ahogy nyertesei is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Egy egér miatt nem szállhatott fel egy British Airways-gép
Gazdaság
Elképesztő áttörés: boldogabbak azok az egerek, akik emberi agysejteket kaptak
Pénzcentrum
Ezzel kevesen számoltak az Otthon Start program kapcsán: súlyos tízmilliókról van szó, erre kell készülni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility