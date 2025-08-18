Itt az friss előrejelzés: így alakul az időjárás a héten hazánkban

Közzétette a HungaroMet friss időjárás-előrejelzését, amelyből kiderül, milyen idő várható a héten Magyarországon.

A múlt hét folyamán fokozatosan erősödő kánikula egészen szombatig kitartott, majd vasárnap egy hidegfront érte el hazánkat, amelynek következtében országszerte több helyen is heves zivatarok alakultak ki. A HungaroMet mai Facebook-bejegyzése szerint a csapadékos vasárnapnak sokfelé örülhettek, az elmúlt hetekben újra felerősödő aszályhelyzet miatt.

A meteorológiai szolgálat lokálisan 10-20 mm esőt jegyzett mérőállomásain.

Időjárás hétfőn

A HungaroMet előrejelzése alapján hétfpn nagyrészt gomolyfelhős, napos idő várható. A gomolyok időszakosan összeállhatnak ugyan, de

csapadék a nap folyamán nem valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 Celsius-fok között alakul majd, késő estére pedig 14 és 20 Celsius-fok közé hűl le a levegő.

Időjárás kedden

A holnapi nap folyamán szintén gomolyfelhős, napos idő várható csapadék nélkül. A jellemzően északkeleti, keleti irányú szél többnyire mérsékelt marad majd. Délutánra 27 és 32 Celsius-fok közé melegszik fel a levegő.

Időjárás szerdán

Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen napközben napos időre számíthatunk, a nap második felében viszont nyugat felől már érkezhetnek vastagabb felhők is, de csapadéknak még kicsi az esélye. A délire, délnyugatira forduló szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet hajnalban jellemzően 11-17 Celsius-fok között várható, azonban a hidegre érzékeny tájakon akár 10 Celsius-fok alá is hűlhet a levegő, míg a vízpartok mentén, a nagyobb városok belsejében, valamint a magasabban fekvő helyeken enyhébb, melegebb lehet az éjszaka.

Időjárás csütörtökön

Csütörtökre fokozatosan befelhősödik az ég Magyarországon és többfelé lehet számítani záporra, zivatarra. Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a déli, délnyugati szél, amely idővel egyre több helyen északnyugatira, északira fordul, a zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.

Napközben nagy hőmérséklet-különbség alakulhat ki az országban: az északnyugati vidékeken csupán 23, míg délkeleten a 36 Celsius-fokot is elérheti a csúcshőmérséklet.

Időjárás pénteken

Pénteken zömmel erősen felhős időre, további ismétlődő esőzés, záporok és zivatarok várhatóak - a csapadék súlypontja a nap folyamán egyre keletebbre helyeződik, ezzel együtt pedig nyugat felől szakadozásnak indulhat a felhőzet. A napközbeni csúcshőmérséklet a borultabb, tartósabban csapadékos vidékeken csupán 20, míg délkeleten 29 Celsius-fok körül alakulhat.

