Másfél éve nem volt ennyi elkölthető pénze a magyar kormánynak

A júniusi 2715,1 milliárd forintról júliusban 3527,4 milliárdra emelkedett a központi kormányzat jegybankban elhelyezett betéteinek összege,
utoljára 2024 januárjában volt ennél magasabb az összeg.
Az úgynevezett kincstári egységes számlán a kormányzat likvid tartalékait helyezi el a jegybank. Az MNB mérlegéről szóló friss statisztika szerint a kormányzati tartalékok 48,6%-a, 1715,4 milliárd forint volt forintbetét július végén, a fennmaradó 1812 milliárd pedig devizabetét volt. Utóbbi összeg utoljára 2009 márciusában, a globális pénzügyi válság idején volt a mostaninál magasabb.
Júniushoz képest a forintbetétek állománya közel 310 milliárd forinttal emelkedett, míg a devizabetéteké mintegy 500 milliárddal lett magasabb.
Az emelkedés elsődleges oka a június végén végrehajtott jelentős dollárkötvény-kibocsátás volt, Magyarország összesen 4 milliárd dollár értékben adott el devizakötvényeket. Néhány héttel később a kínai kötvénypiacon is megjelent az ország, azonban jóval kisebb összegű kibocsátással. Az összeg vélhetően júliusban folyt be, mivel júniusban mindössze 300 milliárd forinttal emelkedett a kormányzati betétek állománya.
Érdekesség, hogy az MNB devizatartalékaiban egész másként jelent meg a dollárkötvényből befolyó összeg: júniusban 45,8 milliárd euróról 47 milliárdra emelkedett a devizatartalék, majd júliusban már csak 47,1 milliárd euróra hízott tovább. Ha azonban a devizatartalékon belül csak a legnagyobb szeletet kitevő devizaköveteléseket nézzük, akkor a júniusi minimális csökkenés után a múlt hónapban 2,2 milliárd eurós emelkedést regisztrált a jegybank.
Ugyanakkor az egyéb követelések állománya júniusban előbb 4,1 milliárd euróról 5,8 milliárdra ugrott, majd júliusban 3,3 milliárdra esett vissza, ezért nem jelent meg sokkal látványosabban a devizatartalékban a dollárkötvényből származó forrás.
Pedig akár új csúcsra is emelkedhetett volna Magyarország devizatartaléka, hiszen a mostani 47,1 milliárd eurónál magasabb utoljára idén januárban volt, a csúcs pedig 47,7 milliárd euró volt 2024 májusában.
