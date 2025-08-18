  • Megjelenítés
Még egy hétig lehet regisztrálni a közgazdász vándorgyűlésre
Gazdaság

Még egy hétig lehet regisztrálni a közgazdász vándorgyűlésre

Portfolio
Még egy hétig, egészen pontosan augusztus 25-ig lehet regisztrálni a 63. Közgazdász-vándorgyűlésre.
Portfolio Budapest Economic Forum 2025
A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!
Információ és jelentkezés

Idén is két plenáris ülés és 16 helyszíni szekció várja majd a mintegy 600-700 fős közönséget szeptember 4-5-én Veszprémben, a Pannon Egyetemen. A konferencia plenáris üléseinek előadói között ott lesz Varga Mihály jegybankelnök, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, valamint a Költségvetési Tanács, az Állami Számvevőszék és a KAVOSZ elnöke is. 

  • Idén is lesz bankvezérek kerekasztala,
  • a stagfláció veszélyét értékelő makrogazdasági elemzői fórum,
  • és külön szekció foglalkozik majd a hazai iparpolitika munkaerőpiaci kihívásaival,
  • a mesterséges intelligencia ellenőrzésének problémáival,
  • az EU 2028–2034-es költségvetésével
  • vagy éppen az ellátási láncok szakadásaival.

A konferencia folyamatosan frissülő, bővülő programja ide kattintva elérhető. A 63. Közgazdász-vándorgyűlés regisztrációs felülete a https://mkt.pannonkonferenciak.hu/ linken elérhető.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
Egy egér miatt nem szállhatott fel egy British Airways-gép
Gazdaság
Elképesztő áttörés: boldogabbak azok az egerek, akik emberi agysejteket kaptak
Pénzcentrum
Ezzel kevesen számoltak az Otthon Start program kapcsán: súlyos tízmilliókról van szó, erre kell készülni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility