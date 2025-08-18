Még egy hétig lehet regisztrálni a közgazdász vándorgyűlésre

Idén is két plenáris ülés és 16 helyszíni szekció várja majd a mintegy 600-700 fős közönséget szeptember 4-5-én Veszprémben, a Pannon Egyetemen. A konferencia plenáris üléseinek előadói között ott lesz Varga Mihály jegybankelnök, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, valamint a Költségvetési Tanács, az Állami Számvevőszék és a KAVOSZ elnöke is.
- Idén is lesz bankvezérek kerekasztala,
- a stagfláció veszélyét értékelő makrogazdasági elemzői fórum,
- és külön szekció foglalkozik majd a hazai iparpolitika munkaerőpiaci kihívásaival,
- a mesterséges intelligencia ellenőrzésének problémáival,
- az EU 2028–2034-es költségvetésével
- vagy éppen az ellátási láncok szakadásaival.
A konferencia folyamatosan frissülő, bővülő programja ide kattintva elérhető. A 63. Közgazdász-vándorgyűlés regisztrációs felülete a https://mkt.pannonkonferenciak.hu/ linken elérhető.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Az űrben készül egy új háborúra az EU, nagy előkészületek kellenek
2029-re orosz támadás fenyegeti Európát, miközben az űrben totálisan az amerikaiaktól függünk.
Rekordbevétel az AutoWallisnál
Ismét nőtt a cég.
Baleset az Üllői útnál, pótlóbuszok járnak a villamos helyett
Gázolt a villamos a fővárosban, pótlóbusz jár a szakaszon.
Most kezdhetnek igazán terjedni a hajlítható telefonok
A Samsung szerint.
Veszélyben a repülővel utazók, ez fenyegeti őket
Újfajta kockázatok fenyegetik a légiközlekedést.
Olyan pokoli forróság jön Európára, hogy még a földalatti áramkábelek is túlmelegednek
Jobb lesz hozzászokni.
A Fed döntéshozója szerint a fogyasztók egyre feszültebbek, a vámok valódi költségeket jelentenek
A következő hetek munkaerőpiaci adatai kulcsfontosságúak lesznek.
Vállalati hitelek és ESG: nagy könnyítést kaptak a cégek
Jelentősen szűkült az adatszolgáltatásra kötelezettek köre.
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Az AI gazdasági ára: Mibe kerül a terminátor-forgatókönyv elkerülése?
Amióta a szakértőkön kívüli világ is AI-lázban ég, a félelmek gyakran nagyobb sajtót kapnak, mint a technológiával járó előnyök. Vendégszerzőnk kutatások alapján vizsgálja meg, hogyan
Otthon Start Program - Büntetési szabályok
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - Büntetési szabályok A 3%-os kamattámogatott Otthon Start Hitel óriási segítség lehet az ingatlanvásárlás előtt állóknak, a
Amikor Soros és Trump együtt szív
Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Stratégiai lehetőség ipari és kereskedelmi vállalkozások számára (x)
Mit bír ki egy tető 2025-ben? (x)
A szélsőséges időjárás nem a jövő problémája, te felkészültél?
Így változtatja meg Újbudát a Metrodom River: nem csak lakások épülnek (x)
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.