Még egy hétig lehet regisztrálni a közgazdász vándorgyűlésre

Még egy hétig, egészen pontosan augusztus 25-ig lehet regisztrálni a 63. Közgazdász-vándorgyűlésre.

Idén is két plenáris ülés és 16 helyszíni szekció várja majd a mintegy 600-700 fős közönséget szeptember 4-5-én Veszprémben, a Pannon Egyetemen. A konferencia plenáris üléseinek előadói között ott lesz Varga Mihály jegybankelnök, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, valamint a Költségvetési Tanács, az Állami Számvevőszék és a KAVOSZ elnöke is.

Idén is lesz bankvezérek kerekasztala,

a stagfláció veszélyét értékelő makrogazdasági elemzői fórum,

és külön szekció foglalkozik majd a hazai iparpolitika munkaerőpiaci kihívásaival,

a mesterséges intelligencia ellenőrzésének problémáival,

az EU 2028–2034-es költségvetésével

vagy éppen az ellátási láncok szakadásaival.

A konferencia folyamatosan frissülő, bővülő programja ide kattintva elérhető. A 63. Közgazdász-vándorgyűlés regisztrációs felülete a https://mkt.pannonkonferenciak.hu/ linken elérhető.

