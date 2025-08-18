Meghalt egy portugál tűzoltó az erdőtüzek oltásakor

Egy tűzoltó, aki az észak- és közép-portugáliai tűzvészek oltásában vett részt, balesetben életét vesztette, így kettőre emelkedett a halálos áldozatok száma a július vége óta az országot sújtó tűzvészekben - derült ki a portugál elnökség hétfőn nyilvánosságra hozott tájékoztatóból.

A tűzoltó vasárnap szolgálat közben halt meg egy közúti balesetben, amelyben két kollégája is súlyosan megsérült - írta Marcelo Rebelo de Sousa köztársasági elnök a közleményben, amelyben méltatta a tűzoltók munkáját.

Ez a tűzoltó az idei tűzvészek második halálos áldozata Portugáliában, miután pénteken Guarda városában, az ország keleti részén meghalt egy volt polgármester, aki a lángok oltásában vett részt.

Hétfő reggel mintegy kétezer tűzoltó dolgozott még az ország északi és középső részén több tűzfészek megfékezésén.

Csupán a közép-portugáliai Arganil vidékén tomboló tűzvészhez ezer tűzoltót vezényeltek.

A kormány emellett a szomszédos Spanyolországhoz hasonlóan működésbe hozta az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát. Hétfőn két svéd tűzoltórepülőgép érkezését várják, míg a Marokkó által a múlt héten küldött Canadair repülőgépek szerdáig maradnak - közölte Maria Lucia Amaral belügyminiszter.

Portugália keddig meghosszabbította a tűzmegelőzési rendkívüli intézkedéseket, amelynek keretében többek között korlátozásokat rendeltek el egyes erdőterületeken és megtiltották a tűzijátékok használatát.

Az év eleje óta mintegy 185 ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává, ami máris meghaladja a 2024-ben leégett területek összességét (a mintegy 136 ezer hektárt) az Erdészeti Intézet (ICNF) ideiglenes adatai szerint.

Szakértők úgy vélekednek, hogy a hőhullámok gyakoribbá válása a klímaváltozás következménye. Az Ibériai-félszigetet súlyosan érintik a hőhullámok és a szárazságok, amelyek elősegítik az erdőtüzek kialakulását.

