Meghalt egy portugál tűzoltó az erdőtüzek oltásakor

A tűzoltó vasárnap szolgálat közben halt meg egy közúti balesetben, amelyben két kollégája is súlyosan megsérült - írta Marcelo Rebelo de Sousa köztársasági elnök a közleményben, amelyben méltatta a tűzoltók munkáját.
Ez a tűzoltó az idei tűzvészek második halálos áldozata Portugáliában, miután pénteken Guarda városában, az ország keleti részén meghalt egy volt polgármester, aki a lángok oltásában vett részt.
Hétfő reggel mintegy kétezer tűzoltó dolgozott még az ország északi és középső részén több tűzfészek megfékezésén.
Csupán a közép-portugáliai Arganil vidékén tomboló tűzvészhez ezer tűzoltót vezényeltek.
A kormány emellett a szomszédos Spanyolországhoz hasonlóan működésbe hozta az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát. Hétfőn két svéd tűzoltórepülőgép érkezését várják, míg a Marokkó által a múlt héten küldött Canadair repülőgépek szerdáig maradnak - közölte Maria Lucia Amaral belügyminiszter.
Portugália keddig meghosszabbította a tűzmegelőzési rendkívüli intézkedéseket, amelynek keretében többek között korlátozásokat rendeltek el egyes erdőterületeken és megtiltották a tűzijátékok használatát.
Az év eleje óta mintegy 185 ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává, ami máris meghaladja a 2024-ben leégett területek összességét (a mintegy 136 ezer hektárt) az Erdészeti Intézet (ICNF) ideiglenes adatai szerint.
Szakértők úgy vélekednek, hogy a hőhullámok gyakoribbá válása a klímaváltozás következménye. Az Ibériai-félszigetet súlyosan érintik a hőhullámok és a szárazságok, amelyek elősegítik az erdőtüzek kialakulását.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
