Meglepő KSH statisztikák érkeztek a magyar magánegészségügyről
Gazdaság

Meglepő KSH statisztikák érkeztek a magyar magánegészségügyről

A magyar magánegészségügyi piac méretét immár harmadik éve becsüljük meg részletesen, építve a KSH statisztikákra (ezek csak egy év csúszással állnak rendelkezésre, az utolsó, idén júliustól elérhető adat 2023-ra vonatkozik) és a legnagyobb szereplőkről gyűjtött adatainkra. Az elmúlt években a magánegészségügyet rendre a növekedés egyik leglátványosabb hazai példájaként emlegettük. A járvány, a hálapénz kivezetése és a várólisták hosszabbodása új pácienseket hozott a szektorba, miközben a legnagyobb szolgáltatók bevételei évről évre döntötték a rekordokat. A friss KSH statisztikák azonban a vártnál is drasztikusabb visszaesést mutatnak a lakosság közvetlen magán-egészségügyi költéseiben. A KSH alapján ezek a költések 2023-ban csökkenést mutattak.

Ilyen és ehhez hasonló témákról is szó lesz a Portfolio szeptember 30-i Private Health Forum konferenciáján.
Piacméret – nagy meglepetés a friss KSH adatokban

Az idei év különösen izgalmas, hiszen a frissített KSH adatokat látva nyár eleji becslésünket is módosítanunk kellett. A friss számok meglepő tendenciákat mutatnak: a legfrissebb rendelkezésre álló, 2023-as évről szóló adatok alapján a háztartások közvetlen egészségügyi költései reálértéken drasztikusan csökkentek, miközben az önkéntes finanszírozási formák, különösen a vállalati biztosítások, szerepe egyre hangsúlyosabbá válik.

A hivatalos adatok szerint a háztartások közvetlen egészségügyi kiadásai nominálisan is csökkentek, amire legutóbb 2015-ben volt példa. Mindez a 17,6%-os infláció mellett reálértéken drámai visszaesést jelent. Az önkéntes finanszírozási formák (egészségbiztosítások, pénztárak) ugyan növekedtek, de nem tudták ellensúlyozni

a lakosság zsebből fizetett (out of pocket) kiadásainak zsugorodását, így összességében 15% feletti reálértékű visszaesést látunk a magánköltésekben.

Az egészségügyi alrendszerek kiadásai (milliárd forint)
  2022 2023 Változás
Magánkiadások összesen 532 540,3 1,60%
Önkéntes egészségügyi finanszírozás 57,5 70,8 23,10%
Háztartások kiadása 474,5 469,5 -1,10%
Forrás: KSH      

A 2024-es előrejelzéseinket ennek megfelelően lefelé kellett módosítanunk 2025 júliusban kiadott éves magán-egyészségügyi riportunkhoz képest. A háztartások és önkéntes formák által finanszírozott egészségügyi kiadásokat 550 milliárd forint körül becsüljük, míg a magánszolgáltatók teljes bevétele, beleértve a NEAK által finanszírozott ellátások is, valamivel 900 milliárd forint alatt lehetett mostani becslésünk szerint. A magán-egészségügy koncentrációja tovább nőtt, a legnagyobb 25 szereplő együttes piaci részesedése 2024-re jelentősen meghaladhatja a 20%-ot, ami a koncentráció folyamatos erősödését mutatja.

maganegugy piac
Forrás: Heal Partners

A nemrég publikált 2023-as KSH statisztikák a nagyobb szolgáltatók 2023-as és 2024-es eredményeit is más megvilágításba helyezik, hiszen ezek az eredmények a korábbi várakozásoknál is rosszabban szereplő piacon születtek.

A friss adatok ugyanakkor megkérdőjelezik azt a korábbi feltételezést is, hogy a magánegészségügyi kereslet ellenálló lenne a jövedelmi sokkokkal szemben. A jelek szerint a páciensek egy jelentős része halasztja a magánellátást, vagy visszatér az állami rendszerbe, ha csökken a rendelkezésre álló jövedelme.

Karli Péter
Heal Partners, ügyvezető
Karli Péter a Heal Partners tranzakciós tanácsadó cég tulajdonosa és ügyvezetője 2011 óta. Korábban 8 évig a Deloitte Pénzügyi Tanácsadási Üzletágának menedzsere, majd igazgatója.
Tovább
Karli Péter a Heal Partners tranzakciós tanácsadó cég tulajdonosa és ügyvezetője 2011 óta. Korábban 8 évig a Deloitte Pénzügyi Tanácsadási Üzletágának menedzsere, majd igazgatója, azt megelőzően pedig Tovább

A magánköltések összetétele – egyre fontosabb a biztosítói láb

A közvetlen lakossági költségek zsugorodása felgyorsította az önkéntes finanszírozási formák térnyerését. 2023-ban a magánfinanszírozásban egyre nagyobb súlyt képviseltek a vállalati egészségbiztosítások és pénztári konstrukciók, amelyek stabil keresletet biztosítottak a szolgáltatóknak, még a visszaeső lakossági kereslet mellett is.

Forrás: MABISZ, Heal Partners

A szolgáltatások szerkezete viszont alig változott. A fekvőbeteg-ellátás aránya a magánköltésekben továbbra is 20% alatt maradt, sőt csökkent. Ez azt jelzi, hogy a magánegészségügyben kezelt esetek átlagos komplexitása a 2022-2023-as időszakban inkább csökkent, mintsem nőtt volna. A páciensek többsége továbbra is nagyrészt járóbeteg- és diagnosztikai szolgáltatásokat vesz igénybe, míg a költségesebb, hosszabb ellátások iránti fizetőképes kereslet gyenge.

Kilátások – a biztosítók szerepe kulcskérdés lesz

A magánegészségügy 2018 és 2022 között látott lendületes növekedése egyelőre megtorpant. A jelenlegi adatok arra utalnak, hogy a piac stabilizálódását rövid távon nem a háztartások költése, hanem a vállalati finanszírozás és az egészségbiztosítási termékek terjedése biztosíthatja. A szolgáltatók számára ez kettős üzenet. Egyrészt a lakossági piacon élesedő árérzékenység miatt nehéz lesz drágább, komplexebb szolgáltatások felé bővülni. Másrészt a vállalati ügyfelek felé nyitás, a biztosítókkal való együttműködés és a preventív csomagok fejlesztése kulcsszerepet kaphat a növekedés újraindításában.

A következő években a magyar magánegészségügy sorsa nagyban azon múlik, mennyire tud a szektor alkalmazkodni a változó keresleti szerkezethez. Az idei számok világos figyelmeztetést adtak: a növekedés nem magától értetődő és

a piac jövője immár nemcsak az orvosok és páciensek, hanem a biztosítók és vállalatok kezében is van.

