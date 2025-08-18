  • Megjelenítés
Megszólalt a MÁV, így fut neki az augusztus 20-i kihívásnak
Gazdaság

Megszólalt a MÁV, így fut neki az augusztus 20-i kihívásnak

Portfolio
Augusztus 20-án várhatóan sokkal többen utaznak közösségi közlekedéssel a különböző rendezvényekre, az előzetes jegyértékesítéseket figyelve a MÁV-csoport több kocsival indítja az InterCity-vonatokat. A fővárosi tűzijáték után vonattal hazatérők kényelmesebb eljutása érdekében az elővárosi esti vonatok hosszabb szerelvényekkel, két vagy három FLIRT motorvonat-egységgel és KISS emeletes motorvonatokkal indulnak a budapesti pályaudvarokról, a HÉV pedig nagyobb kapacitású járműveket közlekedtet egyes HÉV-vonalakon. A vonatközlekedési rendben csak egy változás lesz: augusztus 20-án az ünnepnapi menetrend lép életbe.

A közlekedési társaság arra kéri utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat, indulás előtt tájékozódjanak az ünnepnapi közlekedési rendről, használják a tervezésnél az emma.mav.hu oldalt. A vasúttársaság szerint érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket, vagy használni az automatákat, az online jegyvásárlást vagy a MÁV applikációt is.

A MÁV Országos Haváriaközpontja nyomon követi a vonat- és utasforgalmat, amikor szükséges, operatív intézkedéssel segítik az utasok eljutását, a zavartalan vonatközlekedést.

Szükség esetén pedig már MÁV-buszok is készenlétben állnak, hogy minden utasunk kényelmesen célba juthasson.

Kapcsolódó cikkünk

Kigyulladt egy vasúti kocsi Sátoraljaújhelynél

Augusztus 19-én 20-án az utasforgalom szempontjából frekventált, kihasználtabb reggeli és délutáni InterCity vonatok szerelvényei az általános hétvégéken szokásosnál több kocsival közlekednek. A Budapest–Debrecen–Nyíregyháza viszonylatú Nyírség, a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest–Nagykanizsa viszonylatú Tópart, a Budapest–Keszthely viszonylatú Balaton, a Budapest–Tapolca viszonylatú Kék Hullám, a Budapest–Cegléd–Szeged viszonylatú Napfény, a Budapest–Győr–Szombathely viszonylatú Dráva, Mura, Savaria továbbá a Budapest–Pécs viszonylatú Mecsek InterCity vonatokat több kocsival megerősítve közlekedteti a MÁV-csoport.

A fővárosi tűzijáték után vonattal hazatérők figyelmébe

A Budapest—Szob vonalon érdemes a Nyugati pályaudvarról Szobra 22:37-kor induló S70-es vonatot igénybe venni, a Budapest—Szolnok vonalon pedig a Nyugati pályaudvarról Szolnokra 22:35-kor induló Z50-es vonatot. A Budapest—Cegléd—Szeged vonalon a Nyugati pályaudvarról Szegedre 23 órakor induló sebesvonattal utazhatnak. 

A Budapest—Székesfehérvár—Nagykanizsa, Keszthely vonalon az éjszakai Bagolyvonatok is igénybe vehetők. A Budapest—Székesfehérvár—Balatonfüred viszonylatban az eljutás a Déli pályaudvarról Fonyódra a 22:05-kor induló Bagolyvonat székesfehérvári átszállása mellett a Székesfehérvárról Balatonfüredre 22:56-kor induló Bagolyvonattal lehetséges.

A Volán járatainak közlekedési rendje is változik

A tűzijátékra a belvárosba és utána a hazatérők elszállítására összesen 29 többletjáratot biztosít a MÁV-csoport a 22A, a 40-es, az 55-ös, a 63-as, a 169E és a 240-es vonalon. Ezen felül a 38-as járatcsaládon csuklós autóbuszok közlekednek napközben.

Az áruházak és bevásárlóközpontok augusztus 20-án zárva tartanak, ezért az áruházakat érintő járatok az ünnepnapi menetrendjük szerint közlekednek.

Megnövelt kapacitással közlekednek a HÉV-vonatok is

Az ünnepnapon délután és este minden vonalon jelentős sűrítést és bővített kapacitást biztosít a vasúttársaság.

A H5-ös vonalon a Batthyány tér és Békásmegyer között közlekedő betétjáratok 19:09-től 7-9 percenként indulnak, megnövelt kapacitással. A Batthyány térről Békásmegyerre 21:28 és 22:33 között 5 percenként, 22:33 és 23:08 között 6-8 percenként, 23:08 és 23:48 között 10 percenként; Szentendrére 21:38 és 23:48 között 5-14 percenként indulnak vonatok.

Az augusztus 21-ére virradó éjszakán 1:13-kor is indul vonat a Batthyány térről Szentendrére.

Megnövelt kapacitást biztosítunk a H6-os vonalon Ráckevéről a Közvágóhíd felé 18:14-kor, 19:15-kor, 21:15-kor és 22:14-kor induló vonatokon; a Tökölről a Közvágóhíd felé 19:09-kor és 20:09-kor induló vonatokon Dunaharaszti külsőről; a Közvágóhídról Ráckevére 19:35-kor, 20:35-kor, 22:35-kor és 23:35-kor induló vonatokon; a Közvágóhídról Tökölre 20:05-kor, 21:05-kor induló vonatokon.

A Tökölről 21:09-kor és 22:09-kor eredetileg Dunaharaszti külsőre induló vonatok a Közvágóhídig közlekednek, megnövelt kapacitással.

Többletvonatok indulnak a Közvágóhídról Ráckevére 22:05-kor és 23:05-kor (a Kén utcánál, Szigetszentmiklós alsónál, Horgásztanyáknál és Angyaliszigetnél nem állnak meg).

A H7-es vonalon a vonatok 12 órától megnövelt kapacitással, az alapmenetrend szerint közlekednek. A Boráros térről Csepelre 21:37-től 23:07-ig 7-8 percenként, 23:07-től 23:27-ig 10 percenként indulnak vonatok.

A H8-as vonalon a vonatok 17 órától megnövelt kapacitással, az alapmenetrend szerint közlekednek. Az augusztus 21-ére virradó éjszakán 1:18-kor is indul vonat az Örs vezér teréről Gödöllőre.

Kapcsolódó cikkünk

Itt az friss előrejelzés: így alakul az időjárás a héten hazánkban

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
játékelmélet-befektetés-gazdaság-megtakarítás-pénz-pénzügy-stratégia-tőke-üzlet-sakk
Gazdaság
Ukrán béke ide vagy oda, keleten kár növekedési mankót keresni
Pénzcentrum
Pár nap, és új díjszabás jön a palackvisszaváltásban: sokan kiborultak, azért ez kemény lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility