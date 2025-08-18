Megszólalt a MÁV, így fut neki az augusztus 20-i kihívásnak

Augusztus 20-án várhatóan sokkal többen utaznak közösségi közlekedéssel a különböző rendezvényekre, az előzetes jegyértékesítéseket figyelve a MÁV-csoport több kocsival indítja az InterCity-vonatokat. A fővárosi tűzijáték után vonattal hazatérők kényelmesebb eljutása érdekében az elővárosi esti vonatok hosszabb szerelvényekkel, két vagy három FLIRT motorvonat-egységgel és KISS emeletes motorvonatokkal indulnak a budapesti pályaudvarokról, a HÉV pedig nagyobb kapacitású járműveket közlekedtet egyes HÉV-vonalakon. A vonatközlekedési rendben csak egy változás lesz: augusztus 20-án az ünnepnapi menetrend lép életbe.

A közlekedési társaság arra kéri utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat, indulás előtt tájékozódjanak az ünnepnapi közlekedési rendről, használják a tervezésnél az emma.mav.hu oldalt. A vasúttársaság szerint érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket, vagy használni az automatákat, az online jegyvásárlást vagy a MÁV applikációt is.

A MÁV Országos Haváriaközpontja nyomon követi a vonat- és utasforgalmat, amikor szükséges, operatív intézkedéssel segítik az utasok eljutását, a zavartalan vonatközlekedést.

Szükség esetén pedig már MÁV-buszok is készenlétben állnak, hogy minden utasunk kényelmesen célba juthasson.

Augusztus 19-én 20-án az utasforgalom szempontjából frekventált, kihasználtabb reggeli és délutáni InterCity vonatok szerelvényei az általános hétvégéken szokásosnál több kocsival közlekednek. A Budapest–Debrecen–Nyíregyháza viszonylatú Nyírség, a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest–Nagykanizsa viszonylatú Tópart, a Budapest–Keszthely viszonylatú Balaton, a Budapest–Tapolca viszonylatú Kék Hullám, a Budapest–Cegléd–Szeged viszonylatú Napfény, a Budapest–Győr–Szombathely viszonylatú Dráva, Mura, Savaria továbbá a Budapest–Pécs viszonylatú Mecsek InterCity vonatokat több kocsival megerősítve közlekedteti a MÁV-csoport.

A fővárosi tűzijáték után vonattal hazatérők figyelmébe

A Budapest—Szob vonalon érdemes a Nyugati pályaudvarról Szobra 22:37-kor induló S70-es vonatot igénybe venni, a Budapest—Szolnok vonalon pedig a Nyugati pályaudvarról Szolnokra 22:35-kor induló Z50-es vonatot. A Budapest—Cegléd—Szeged vonalon a Nyugati pályaudvarról Szegedre 23 órakor induló sebesvonattal utazhatnak.

A Budapest—Székesfehérvár—Nagykanizsa, Keszthely vonalon az éjszakai Bagolyvonatok is igénybe vehetők. A Budapest—Székesfehérvár—Balatonfüred viszonylatban az eljutás a Déli pályaudvarról Fonyódra a 22:05-kor induló Bagolyvonat székesfehérvári átszállása mellett a Székesfehérvárról Balatonfüredre 22:56-kor induló Bagolyvonattal lehetséges.

A Volán járatainak közlekedési rendje is változik

A tűzijátékra a belvárosba és utána a hazatérők elszállítására összesen 29 többletjáratot biztosít a MÁV-csoport a 22A, a 40-es, az 55-ös, a 63-as, a 169E és a 240-es vonalon. Ezen felül a 38-as járatcsaládon csuklós autóbuszok közlekednek napközben.

Az áruházak és bevásárlóközpontok augusztus 20-án zárva tartanak, ezért az áruházakat érintő járatok az ünnepnapi menetrendjük szerint közlekednek.

Megnövelt kapacitással közlekednek a HÉV-vonatok is

Az ünnepnapon délután és este minden vonalon jelentős sűrítést és bővített kapacitást biztosít a vasúttársaság.

A H5-ös vonalon a Batthyány tér és Békásmegyer között közlekedő betétjáratok 19:09-től 7-9 percenként indulnak, megnövelt kapacitással. A Batthyány térről Békásmegyerre 21:28 és 22:33 között 5 percenként, 22:33 és 23:08 között 6-8 percenként, 23:08 és 23:48 között 10 percenként; Szentendrére 21:38 és 23:48 között 5-14 percenként indulnak vonatok.

Az augusztus 21-ére virradó éjszakán 1:13-kor is indul vonat a Batthyány térről Szentendrére.

Megnövelt kapacitást biztosítunk a H6-os vonalon Ráckevéről a Közvágóhíd felé 18:14-kor, 19:15-kor, 21:15-kor és 22:14-kor induló vonatokon; a Tökölről a Közvágóhíd felé 19:09-kor és 20:09-kor induló vonatokon Dunaharaszti külsőről; a Közvágóhídról Ráckevére 19:35-kor, 20:35-kor, 22:35-kor és 23:35-kor induló vonatokon; a Közvágóhídról Tökölre 20:05-kor, 21:05-kor induló vonatokon.

A Tökölről 21:09-kor és 22:09-kor eredetileg Dunaharaszti külsőre induló vonatok a Közvágóhídig közlekednek, megnövelt kapacitással.

Többletvonatok indulnak a Közvágóhídról Ráckevére 22:05-kor és 23:05-kor (a Kén utcánál, Szigetszentmiklós alsónál, Horgásztanyáknál és Angyaliszigetnél nem állnak meg).

A H7-es vonalon a vonatok 12 órától megnövelt kapacitással, az alapmenetrend szerint közlekednek. A Boráros térről Csepelre 21:37-től 23:07-ig 7-8 percenként, 23:07-től 23:27-ig 10 percenként indulnak vonatok.

A H8-as vonalon a vonatok 17 órától megnövelt kapacitással, az alapmenetrend szerint közlekednek. Az augusztus 21-ére virradó éjszakán 1:18-kor is indul vonat az Örs vezér teréről Gödöllőre.

