Megszólalt a MÁV, így fut neki az augusztus 20-i kihívásnak

A közlekedési társaság arra kéri utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat, indulás előtt tájékozódjanak az ünnepnapi közlekedési rendről, használják a tervezésnél az emma.mav.hu oldalt. A vasúttársaság szerint érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket, vagy használni az automatákat, az online jegyvásárlást vagy a MÁV applikációt is.
A MÁV Országos Haváriaközpontja nyomon követi a vonat- és utasforgalmat, amikor szükséges, operatív intézkedéssel segítik az utasok eljutását, a zavartalan vonatközlekedést.
Szükség esetén pedig már MÁV-buszok is készenlétben állnak, hogy minden utasunk kényelmesen célba juthasson.
Augusztus 19-én 20-án az utasforgalom szempontjából frekventált, kihasználtabb reggeli és délutáni InterCity vonatok szerelvényei az általános hétvégéken szokásosnál több kocsival közlekednek. A Budapest–Debrecen–Nyíregyháza viszonylatú Nyírség, a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest–Nagykanizsa viszonylatú Tópart, a Budapest–Keszthely viszonylatú Balaton, a Budapest–Tapolca viszonylatú Kék Hullám, a Budapest–Cegléd–Szeged viszonylatú Napfény, a Budapest–Győr–Szombathely viszonylatú Dráva, Mura, Savaria továbbá a Budapest–Pécs viszonylatú Mecsek InterCity vonatokat több kocsival megerősítve közlekedteti a MÁV-csoport.
A fővárosi tűzijáték után vonattal hazatérők figyelmébe
A Budapest—Szob vonalon érdemes a Nyugati pályaudvarról Szobra 22:37-kor induló S70-es vonatot igénybe venni, a Budapest—Szolnok vonalon pedig a Nyugati pályaudvarról Szolnokra 22:35-kor induló Z50-es vonatot. A Budapest—Cegléd—Szeged vonalon a Nyugati pályaudvarról Szegedre 23 órakor induló sebesvonattal utazhatnak.
A Budapest—Székesfehérvár—Nagykanizsa, Keszthely vonalon az éjszakai Bagolyvonatok is igénybe vehetők. A Budapest—Székesfehérvár—Balatonfüred viszonylatban az eljutás a Déli pályaudvarról Fonyódra a 22:05-kor induló Bagolyvonat székesfehérvári átszállása mellett a Székesfehérvárról Balatonfüredre 22:56-kor induló Bagolyvonattal lehetséges.
A Volán járatainak közlekedési rendje is változik
A tűzijátékra a belvárosba és utána a hazatérők elszállítására összesen 29 többletjáratot biztosít a MÁV-csoport a 22A, a 40-es, az 55-ös, a 63-as, a 169E és a 240-es vonalon. Ezen felül a 38-as járatcsaládon csuklós autóbuszok közlekednek napközben.
Az áruházak és bevásárlóközpontok augusztus 20-án zárva tartanak, ezért az áruházakat érintő járatok az ünnepnapi menetrendjük szerint közlekednek.
Megnövelt kapacitással közlekednek a HÉV-vonatok is
Az ünnepnapon délután és este minden vonalon jelentős sűrítést és bővített kapacitást biztosít a vasúttársaság.
A H5-ös vonalon a Batthyány tér és Békásmegyer között közlekedő betétjáratok 19:09-től 7-9 percenként indulnak, megnövelt kapacitással. A Batthyány térről Békásmegyerre 21:28 és 22:33 között 5 percenként, 22:33 és 23:08 között 6-8 percenként, 23:08 és 23:48 között 10 percenként; Szentendrére 21:38 és 23:48 között 5-14 percenként indulnak vonatok.
Az augusztus 21-ére virradó éjszakán 1:13-kor is indul vonat a Batthyány térről Szentendrére.
Megnövelt kapacitást biztosítunk a H6-os vonalon Ráckevéről a Közvágóhíd felé 18:14-kor, 19:15-kor, 21:15-kor és 22:14-kor induló vonatokon; a Tökölről a Közvágóhíd felé 19:09-kor és 20:09-kor induló vonatokon Dunaharaszti külsőről; a Közvágóhídról Ráckevére 19:35-kor, 20:35-kor, 22:35-kor és 23:35-kor induló vonatokon; a Közvágóhídról Tökölre 20:05-kor, 21:05-kor induló vonatokon.
A Tökölről 21:09-kor és 22:09-kor eredetileg Dunaharaszti külsőre induló vonatok a Közvágóhídig közlekednek, megnövelt kapacitással.
Többletvonatok indulnak a Közvágóhídról Ráckevére 22:05-kor és 23:05-kor (a Kén utcánál, Szigetszentmiklós alsónál, Horgásztanyáknál és Angyaliszigetnél nem állnak meg).
A H7-es vonalon a vonatok 12 órától megnövelt kapacitással, az alapmenetrend szerint közlekednek. A Boráros térről Csepelre 21:37-től 23:07-ig 7-8 percenként, 23:07-től 23:27-ig 10 percenként indulnak vonatok.
A H8-as vonalon a vonatok 17 órától megnövelt kapacitással, az alapmenetrend szerint közlekednek. Az augusztus 21-ére virradó éjszakán 1:18-kor is indul vonat az Örs vezér teréről Gödöllőre.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Olyat mondott Trump elnöknek Putyin, ami miatt majdnem azonnal vége lett a tárgyalásnak
Trump majdnem otthagyta az orosz elnököt.
Ilyen sem volt még: többet költ külföldi gyárakra a kínai autóipar, mint belföldön
Egyértelmű az irány.
Folytatódik Pakisztán kálváriája, már 500 áldozata van a katasztrófának
200 embert még mindig keresnek.
Tomboló hurrikán tart az USA keleti partja felé: életveszélyes áramlásokkal fenyeget
Egyes helyeken szükségállapotot is hirdettek.
Hároméves csúcson Magyarország államadóssága – Hogy fog ez csökkenni az év végére?
Nehéz lesz, de nem lehetetlen.
Bréking! Jöhet a szocho-csökkentés
1 százalékponttal.
Saját kapzsisága miatt a szemünk láttára vérzik el a világ irigyelt növekedési bajnoka
Így jár, aki eladja lelkét a kézi vezérlésű piac ördögének.
Begyújtotta a rakétákat a népszerű befektetés, súlyos összegeket tehettek zsebre a szemfüles magyarok
Egyetlen hónap alatt 4%-ot lehetett keresni a befektetési alapokkal.
Az AI gazdasági ára: Mibe kerül a terminátor-forgatókönyv elkerülése?
Amióta a szakértőkön kívüli világ is AI-lázban ég, a félelmek gyakran nagyobb sajtót kapnak, mint a technológiával járó előnyök. Vendégszerzőnk kutatások alapján vizsgálja meg, hogyan
Otthon Start Program - Büntetési szabályok
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - Büntetési szabályok A 3%-os kamattámogatott Otthon Start Hitel óriási segítség lehet az ingatlanvásárlás előtt állóknak, a
Amikor Soros és Trump együtt szív
Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Stratégiai lehetőség ipari és kereskedelmi vállalkozások számára (x)
Mit bír ki egy tető 2025-ben? (x)
A szélsőséges időjárás nem a jövő problémája, te felkészültél?
Így változtatja meg Újbudát a Metrodom River: nem csak lakások épülnek (x)
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?