  • Megjelenítés
Megszólalt a NAV, ennyi pálinkát lehet otthon adómentesen lefőzni
Gazdaság

Megszólalt a NAV, ennyi pálinkát lehet otthon adómentesen lefőzni

MTI
Évente legfeljebb 86 liter párlat állítható elő magánfőzőként jövedékiadó-mentesen, és ha egy háztartásban több magánfőző él, az éves kedvezményes mennyiség személyenként összeadódik – jelezte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-nek megküldött közleményében.

Azt írták, hogy magánfőzőként bárki, aki elmúlt 18 éves és gyümölcsöt termeszt, a saját tulajdonú gyümölcséből állíthat elő párlatot.

A jövedéki jogszabályok alapján egy adott évben, háztartásonként vagy csak bérfőzetőként, vagy csak magánfőzőként lehet párlatot előállíttatni vagy előállítani,

tehát nem lehet ugyanazon évben főzdében főzetni és otthon is főzni – tették hozzá.

A párlat legfeljebb 100 liter űrtartalmú, saját vagy társtulajdonosként birtokolt desztillálóberendezéssel állítható elő, melyet megszerzéskor a lakóhely szerinti önkormányzathoz be kell jelenteni, de bármely bejelentett adat változását is 15 napon belül jelezni kell.

A desztillálóberendezés birtoklásához jövedéki típusú engedély nem szükséges, azonban a tulajdonszerzést igazoló iratot meg kell őrizni, ellenőrzésnél pedig be kell mutatni.

A párlatfőzés különböző folyamatait is be kell jelenteni a NAV-hoz; a nyilatkozatok papír alapon benyújtva, vagy elektronikusan is megtehetők és beküldhetők az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) használatával.

A közlemény szerint a párlatfőző házilag is előállítható, ezt a NAV_J37 jelű űrlapon kell bejelenteni, ahogy a párlat előállításának szándékát is a NAV_J49 jelű űrlapon, a lakóhely szerint illetékes adóhatóságnál. Ez alapján a NAV magánfőzött párlat származási igazolást küld az előállított párlat jogszerű eredetének igazolására – fűzték hozzá.

Hangsúlyozták, hogy a magánfőzött párlatot csak a magánfőző, a családtagjai és vendégei fogyaszthatják el, értékesítése pedig kizárólag adóraktárnak engedélyezett.

Kapcsolódó cikkünk

Kettéhasadt a sörpiac: a világ egyik legnagyobb gyártója elárulta, mi áll a háttérben

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
Egy egér miatt nem szállhatott fel egy British Airways-gép
Gazdaság
Elképesztő áttörés: boldogabbak azok az egerek, akik emberi agysejteket kaptak
Pénzcentrum
Ezzel kevesen számoltak az Otthon Start program kapcsán: súlyos tízmilliókról van szó, erre kell készülni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility