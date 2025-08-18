  • Megjelenítés
Nagy nevek, rendkívül fontos témák a kilencedik Private Health Forumon!
Nagy nevek, rendkívül fontos témák a kilencedik Private Health Forumon!

Portfolio
A magyar egészségügy jövője áll a középpontban a kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő Private Health Forumon, amelynek a budapesti Marriott Hotel ad otthont 2025. szeptember 30-án. A konferencia oldalán már most érdemes tájékozódni erről a kihagyhatatlan szakmai eseményről, ahol a szektor legmeghatározóbb szereplői találkoznak.
Az egészségügyi szektor átalakulóban van, és a Private Health Forum 2025 kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy a szakma legjobbjai megvitassák a jelenlegi trendeket és a jövő kihívásait. A magánegészségügyi szektor fejlődése, a folyamatos beruházások és a bővülő szakmaterületek mind-mind olyan témák, amelyek központi szerepet kapnak a konferencián.

A fórum különös figyelmet szentel olyan kulcsfontosságú kérdéseknek, mint a magánszektor növekvő szerepe az egészségügyi ellátásban, a verseny alakulása mind a betegekért, mind az egészségügyi szakemberekért, valamint az árak alakulása a privát szektorban. Emellett szó lesz a HR kihívásokról, amelyek egyszerre jelentenek lehetőséget és akadályt a szektor növekedésében.

Az innovatív megoldások, különösen a digitális technológiák térnyerése az egészségügyben szintén kiemelt téma lesz.

A prevenció fontossága és az egyéni, illetve intézményi felelősség kérdése is terítékre kerül,

ami különösen aktuális a jelenlegi egészségügyi helyzetben.

A konferencia előadói között olyan neves szakembereket üdvözölhetünk, mint:

  • Rádai Tamás, igazgató, Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesületének (ETOSZ)
  • Skorán Ottó, elnök, VOSZ-Egészségügyi Tagozat Egészségügyi innováció és informatika szekció

A Private Health Forum 2025 tehát egy olyan esemény, amely nem csak betekintést nyújt a magyar egészségügy jelenlegi helyzetébe, de aktívan formálja annak jövőjét is. A konferencia kiváló lehetőséget biztosít a networking-re, új kapcsolatok kialakítására és a legfrissebb iparági trendek megismerésére.

