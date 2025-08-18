  • Megjelenítés
Szennyvíz juthatott a Balatonba a déli partnál
Gazdaság

Szennyvíz juthatott a Balatonba a déli partnál

MTI
Szennyvíz-jellegű víz jutott a Balatonba Balatonszemesnél - közölte a település önkormányzata az MTI-vel hétfőn. Kiemelték, hogy nem kellett elrendelni fürdési tilalmat.

Az önkormányzat közleményében azt írta, vasárnap a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság első fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el Balatonszemes térségében. Hozzátették: a vizsgálatok szerint egy medence ürítése során szennyvíz-jellegű víz jutott a felújítás alatt álló csapadékvíz-elvezető rendszeren keresztül a Balatonba.

A lakóparkot üzemeltető cég elismerte teljes felelősségét a károkozásban - emelték ki.

Hozzátették: a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakemberei azonnali fertőtlenítést és a felújítás alatt álló kivezető árokban rekedt víz eltávolítását rendelték el. Ezzel egyidejűleg minden hatóság és az önkormányzat is megteszi a jogi lépéseket a károkozó céggel szemben - jegyezték meg.

Tudatták azt is, hogy a vízügyi igazgatóság, a katasztrófavédelem és az önkormányzat munkatársai közösen végzik a szennyezés felmérését és az intézkedések végrehajtását a további károk megelőzése érdekében, és minden anyagi felelősség a károkozó céget terheli.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a hatóság hétfőn ellenőrizte a vízminőséget a területen, és az ellenőrzést követően nem kellett elrendelni fürdési tilalmat. Egyben arra kérik a lakosságot és a fürdőzőket, hogy fokozottan figyeljenek a helyi hatóságok jelzéseire és tájékoztatásaira, és amennyiben vízminőségi problémát, vagy újabb szennyezést észlelnek, haladéktalanul jelezzék az önkormányzatnál.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt a MÁV, így fut neki az augusztus 20-i kihívásnak

A héten 194 településen irtják a szúnyogokat

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
játékelmélet-befektetés-gazdaság-megtakarítás-pénz-pénzügy-stratégia-tőke-üzlet-sakk
Gazdaság
Ukrán béke ide vagy oda, keleten kár növekedési mankót keresni
Pénzcentrum
Pár nap, és új díjszabás jön a palackvisszaváltásban: sokan kiborultak, azért ez kemény lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility