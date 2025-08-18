Szijjártó Péter: újabb ukrán támadás érte a Barátság kőolajvezetéket

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy újabb támadás érte a Magyarországra orosz kőolajat szállító Barátság II. kőolajvezetéket.

Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket, melynek következtében leállt a kőolajszállítás hazánk irányába

- számolt be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook oldalán.

A miniszter Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettestől értesült az esetről, aki arról tájékoztatta, hogy az orosz szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani a vezeték üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás.

Szijjártó így zárta a bejegyzését:

Végül egy emlékeztető az ukrán döntéshozók számára: a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában….

Egyelőre nem egyértelmű,

hogy a bejelentés a múlt hét szerdai ukrán dróntámadásra vonatkozik, amelyben a Barátság II. kőolajvezeték egyik olajszivattyú-állomását vették célba, vagy egy újabb esetről van szó.

Frissítés:

Szijjártó Péter bejelentésére reagálva Andrii Sybiha ukrán külügyminiszter nem sokkal később, hétfőn azt írta az X platformon, hogy Magyarország

most már Moszkvának küldheti a panaszait, nem Kijevnek

- az orosz olajvezeték elleni támadással kapcsolatban. A ködös kijelentésen kívül az ukrán külügyminiszter közleményében sem nem erősítette meg, sem nem cáfolta Szijjártó bejelentését.

„Nem Ukrajna, hanem Oroszország kezdte ezt a háborút, és Oroszország az, amely megtagadja a lezárását. Magyarországnak évek óta mondjuk, hogy Moszkva megbízhatatlan partner. Ennek ellenére Magyarország mindent megtett azért, hogy fenntartsa függőségét Oroszországtól” – írta.

Címlapkép forrása: Portfolio