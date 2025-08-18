Tombol az erdőtűz Spanyolországban, fontos turistaútvonalat kellett lezárni

A 16 napja tartó súlyos hőhullám által táplált mintegy húsz tűzvész az elmúlt héten több mint 115 ezer hektárnyi területet pusztított el Galícia, valamint Kasztília és León tartományban.
"Ilyen tüzeket 20 éve nem tapasztaltunk" - mondta Margarita Robles védelmi miniszter a Cadena SER nevű rádióállomásnak. "A tűzvészeknek a klímaváltozás és a hatalmas hőhullám miatt különleges jellemzőik vannak." Hozzátette, hogy a sűrű füst akadályozza a víztartályos helikopterek és repülőgépek munkáját.
A spanyol hadsereg 1900 katonát vezényelt ki, hogy segítsék a tűzoltók munkáját.
A térségben lezárták az autópályákat és felfüggesztették a vasúti közlekedést, továbbá lezárták a Szent Jakab-túraútvonalat (El Camino), egy ősi zarándokutat, amelyet nyáron több ezer ember halad.
A zarándokút összeköti Franciaországot és a Spanyolország nyugati csücskében fekvő Santiago de Compostela városát, ahol állítólag Szent Jakab apostol maradványai vannak eltemetve. Kasztília és León tartomány hatóságai lezárták az utat Astorga és Ponferrada városok között, mintegy 50 kilométeres szakaszon, és arra kérték a túrázókat, hogy "ne veszélyeztessék az életüket".
Egy tűzoltó meghalt, amikor teherautója egy erdei úton balesetet szenvedett Espinoso de Compludo falu közelében. Eddig négy tűzoltó vesztette életét.
A belügyminisztérium szerint június óta 27 embert vettek őrizetbe és 92 ellen folyik nyomozás gyújtogatás gyanújával.
Dél-Európa az elmúlt két évtized egyik legsúlyosabb tűzvészeinek időszakát éli át, Spanyolország pedig az egyik leginkább érintett ország.
Hasonlóan súlyos a helyzet a szomszédos Portugáliában, ahol az idei tűzvészek eddig 155 ezer hektárnyi terület esett a tűzvész martalékának. Ennek mintegy fele az elmúlt három napban.
Robles szerint a helyzet valószínűleg nem fog javulni, amíg a hőhullám, amelynek során a hőmérséklet elérte a 45 Celsius-fokot, hétfő este vagy kedden nem kezd enyhülni.
A hőhullám a harmadik legforróbb 1975 óta, amikor a nemzeti meteorológiai ügynökség elkezdte nyomon követni az időjárási jelenséget.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
