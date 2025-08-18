  • Megjelenítés
Vigyázat, 10 kilométeres dugó van az M1-es autópályán
Gazdaság

MTI
Jelentős a torlódás az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a Nagyigmánd-Komárom csomópontnál.

Munkavégzés miatt jelentős a torlódás az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a Nagyigmánd-Komárom csomópontnál - közölte az Útinform hétfő délelőtt.

Azt írták, hogy a 86-os kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás meghaladta a 10 kilométert.

