A kínaiak rárepültek az orosz olajra

Az indiai kereslet azután esett vissza, hogy Donald Trump a duplájára emelte a velük szembeni vámtarifát, ami augusztus 27-től lép életbe. Washington azt sérelmezte, hogy az indiaiak Moszkva legnagyobb olajkereskedelmi partnerei közt vannak, ezzel támogatva az orosz gazdaságot – ami egyre jobban szúrja az ukrajnai békekötésre fókuszáló Fehér Ház szemét.

Kína, Oroszország legnagyobb olajimportőre, általában a távol-keleti régióból szerzi be az olajat. Augusztusban azonban az Urál-medencéből érkező szállítmányok mennyisége naponta csaknem 75 000 hordó volt.

Ez majdnem kétszerese az év eddigi átlagának, a körülbelül 40 000 hordónak.

Ezzel szemben az Indiába irányuló export a hónapban napi 400 ezer hordóra esett vissza, a korábbi átlagos 1,18 millióról.

Forrás: Bloomberg.

A két ország viselkedése közti kontraszt nem is lehetne szembetűnőbb.

Általánosságban elmondható, hogy a kínai finomítók jelenleg kényelmes helyzetben vannak, és továbbra is vásárolhatnak orosz olajat, ellentétben az indiai finomítókkal

– mondta Jianan Sun, az Energy Aspects Ltd. elemzője a Bloombergnek.

Múlt pénteken ugyanis Trump kijelentette, hogy nem fogja emelni Kína vámtarifáját az ország orosz olajvásárlásai miatt a Putyinnal való tárgyalások során elért előrelépésre hivatkozva. "Egy dolog biztos: Trump nem fog olyan dolgokat tenni, amelyekről tudja, hogy nem tudja megvalósítani" – mondta Mukesh Sahdev, a Rystad Energy A/S árupiacokért felelős vezetője. "Indiára nyomást gyakorolva elérte a célját, és tud hatást elérni, de Kínára nyomást gyakorolni? Valószínűleg nem [menne]."

A felesleges orosz hordókat "el kell szállítani, és ezeket a hordókat csak Kína tudja tárolni" – tette hozzá Sahdev. Ha Kína nem vásárol, az új vevők bevonzása érdekében az orosz nyersolaj még nagyobb diszkontjára lehet szükség.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio