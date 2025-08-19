A német gazdaság valójában nem stagnál, hanem gyakorlatilag 2 évig recesszióban volt

A német GDP-adatokat 2008-ig visszamenőleg átírták: kiderült, hogy a gazdaság nem stagnált, hanem szinte folyamatos recesszióban volt 2022 közepétől 2024 őszéig. A felülvizsgálat ráadásul kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy mennyire lehet a legnagyobb európai gazdaság legfontosabb mutatójára támaszkodni.

Nemrég közzétette a német Szövetségi Statisztikai Hivatal a második negyedéves GDP-t, ami szokás szerint nagy figyelmet kapott a gazdasági sajtóban. A friss adatok közlésén felül azonban a közleménynek volt egy másik része is: módosították (revizionálták) az adatokat 2008-ig visszamenőleg, amelyek így egészen más képet festenek a német gazdaság elmúlt 4 évéről – szúrta ki a Handelsblatt.

2021-24: újraírva

Noha a negyedéves GDP-adatokat gyakran szokták utólag felülvizsgálni, ezek csak ritkán okoztak a 0,1 százalékpontnál nagyobb változást. Ehhez képest a mostani revízióban volt olyan negyedév, ahol 0,6 százalékponttal(!) módosult a növekedési szám.

Mindez pedig még a robusztus éves átlagos növekedési adatokat is jelentősen befolyásolta.

2021-ben a növekedés mértéke 3,6 százalék helyett 3,9 százalék volt.

2022-ben 1,4 százalék helyett 1,9 százalék.

A különbség 2023-ban a legnagyobb, amikor a német gazdaság 0,7 százalékkal zsugorodott, és nem csak 0,1 százalékkal, mint korábban gondolták.

a legnagyobb, amikor és nem csak 0,1 százalékkal, mint korábban gondolták. 2024-ben a csökkenés mértéke mínusz 0,5 százalék volt, szemben a korábban becsült mínusz 0,2 százalékkal.

A fentiekből legalább két fontos következtetés adódik.

Az első, hogy míg korábban azt hittük, hogy a német gazdaság stagnál, valójában 2022 harmadik negyedévétől 2024 harmadik negyedévéig gyakorlatilag recesszióban volt.

Azért "csak" gyakorlatilag, mert az időszakban szerepel két "nullás" negyedév is, ami a fogalom szigorú értelmezése alapján megtöri a recessziót, azonban a periódust összességében nehéz nem visszaesésként értékelni. Ezt láthatjuk a fenti ábrán is, ha a narancssárga oszlopokra fókuszálunk. Ráadásul a diagramon nem szerepel a legutóbbi adat, a 2025 második negyedévére számított mínusz 0,1 százalék – mivel ott nem történt revízió, hiszen a felülvizsgálatokkal egyszerre publikálták –, ami megtöri az azelőtti fél év GDP-bővülését. Így a német gazdaságról a legfrissebb elérhető adatok alapján még mindig nem állítható, hogy visszatért volna a növekedés útjára.

A másik következtetés, hogy megoldódott egy rejtély, ami korábban az ország elemzőit foglalkoztatta. Nehezen lehetett ugyanis magyarázatot találni arra, hogy Németország koronavírus-válság utáni gazdasági fellendülése miért volt gyenge a többi európai országhoz viszonyítva, aztán viszont miért csak stagnálás követte az orosz-ukrán háborút, és a nyomában kialakuló energiaválságot.

A mostani adatok alapján a német gazdaságról alkotott többéves kép is megváltozott. A felpattanás 2021-ben és 2022-ben erősebb volt, mint a régebbi statisztikákból látszódott, amit viszont nem stagnálás, hanem recesszió követett.

Mindeközben az is igaz, hogy a jelenlegi GDP-szint a felülvizsgálat eredményeként alig változott, csak az ahhoz vezető utat írták át. Az új és a régi adatokat összehasonlítva Németország gazdasági teljesítménye mindössze 0,1 százalékkal alacsonyabb, mint korábban gondoltuk. Viszont figyelmezető, hogy az új út vége mennyire növekedés nélküli. Ezért muszáj feltárni az okokat, hogy mi okozhatta az ilyen pontatlan negyedéves statisztikákat, hiszen mégis a legjelentősebb gazdasági mutatóról beszélünk, amire gyakran a kormány és a gazdaság egyéb szereplői is alapozzák a döntéseiket.

Mi történt?

A kérdéssel a Handelsblatt megkereste a német Szövetségi Statisztikai Hivatalt, akik a döntő tényezőként az elmúlt időszak egymást követő válságai miatti extrém, minden szektort érintő árváltozásokat jelölték meg.

Hogy megértsük, ez miért ilyen fontos, egy rövid kitérőt kell tennünk. A GDP többféle becslési módja közül a leggyorsabban a termelési megközelítés áll rendelkezésre. Ez alapján

hozzáadott érték = gazdaság kibocsátása - a termeléshez felhasznált áruk és szolgáltatások értéke.

A Hivatal szerint

az ún. strukturális statisztikák mindig késnek másfél évet, így csak most tudták a legújabb felmérések eredményét bevonni az adatokba. A statisztikák azt mutatják, hogy a gazdaság különböző szektorai hogyan működnek – milyen cégek léteznek, mit állítanak elő, ehhez mit használnak fel, és kiemelten, hogy milyen költségekkel szembesülnek. "Ezeknek [az eredményeknek] jelentős hatásuk volt" – mondta Peter Kuntze, a GDP részleg vezetője. A fenti egyenlet alapján nem nehéz belátni, hogy miért. Ezen kívül a Szövetségi Statisztikai Hivatal csupán az elmúlt hónapokban tudta pontosabban meghatározni, hogy egyes ágazatokat milyen mértékben érintették a néha extrém árváltozások. Végül egy további ok a revíziókra az volt, hogy a Hivatal új ismereteket szerzett a multinacionális vállalatcsoportok üzleti tevékenységéről. Az ilyen cégek azért is okoznak sokszor fejtörést a statisztikusoknak, mert gyakran nehéz megállapítani, hogy hol és mekkora hozzáadottérték-előállítás történt.

Mindezek hihető magyarázatoknak tűnnek. Gazdasági stabilitás időszakában a vállalatok költségszerkezete (bér, alapanyagok, energia) kevésbé változik, és nem okoz olyan nagy eltéréseket a régebbi adatok használata. Extrém árváltozások idején viszont, mint amilyen például a 2021-22-es energiaársokk volt, a termelési költségek jelentősen át tudnak alakulni. Ettől függetlenül nem lehet teljesen felmenteni a statisztikusokat az Ifo Gazdasági Intézet vezetője, Timo Wollmershäuser szerint. "Véleményem szerint a szövetségi statisztikai hivatal rossz kommunikációja a módosításokkal kapcsolatban különösen kritikus."

Mi lesz így a bizalommal?

A GDP már nem működik aktuális gazdasági mutatóként

– mondta az eset után Oliver Holtemöller, a német IWH gazdaságkutató intézet alelnöke. A nagy felülvizsgálatok alapvetően ingatták meg a bizalmat a mutató megbízhatóságában. Néhány politikai elemző már azt pedzegette, hogy az egész ügy mögött politikai okok állnak. Ha eddig nem jutott eszünkbe, akkor ez az a pont, amikor biztos, hogy mindenkinek beugrik Donald Trump és a munkaerőpiaci adatok esete. A vádaskodást a Hivatal revízióért felelős szakembere határozottan visszautasította – szerinte a politikai elfogultságuk már csak azért sem áll meg, mert csak európai sztenderdeket követve végezték a munkájukat.

A nagyobb körültekintés azonban mindenképpen indokolt a német GDP-adatok értelmezésében a jövőben. A módosított számok ugyanis sokkal nagyobb összhangban vannak a gazdaság más, azonos időszakban mért mutatóival, mint a régiek – legalábbis a Geraldine Dany-Knedlik, a DIW gazdasági kutatóintézet vezető elemzője szerint. Így az adatok kontextusban értelmezésének régóta hangoztatott elve még nagyobb hangsúlyt nyer az előttünk álló időszakban.

