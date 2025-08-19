A Tesla 8 éven át csaphatta be a vásárlóit

Kaliforniai Tesla-tulajdonosok csoportos keresetet nyújthatnak be a vállalat ellen, miután a bíróság megállapította, hogy Elon Musk nyolc éven át félrevezethette a vásárlókat az elektromos járművek önvezető képességeivel kapcsolatban.

Rita Lin szövetségi bíró hétfői döntésében engedélyezte a csoportos per indítását két különböző vásárlói csoport számára, akik a Tesla Full Self-Driving (Teljesen Önvezető) technológiai csomagját vásárolták meg. A bíró szerint az ügy arról szól, hogy a Tesla járműveiből hiányoztak a magas szintű autonómiához szükséges szenzorok, és a vállalat nem tudott bemutatni egyetlen hosszú távú önvezető utazást sem járműveivel.

A San Franciscó-i bíró azt is megállapította, hogy valószínűleg több ezren látták a Tesla azon állítását az "Autopilot" weboldal-szekciójában 2016 októbere és 2024 augusztusa között, miszerint járműveik rendelkeznek a teljes önvezetéshez szükséges hardverrel. Hasonló állítások jelentek meg a vállalat blogbejegyzésében, hírlevelében és negyedéves eredményközlésében, valamint Musk egy 2016-os sajtótájékoztatóján is.

Bár ezek a kommunikációs csatornák önmagukban általában nem lennének elegendőek egy hagyományos autógyártó esetében a csoportszintű kitettség megállapításához, a Tesla sajátos reklámstratégiája indokolja az eltérést a tipikus megközelítéstől

- írta Lin bíró. A Tesla nem él a tömegreklámok lehetőségével és nincsnek független kereskedői, és a bíró szerint észszerű feltételezni, hogy az önvezető technológia iránt érdeklődő vásárlók a Tesla weboldalán tájékozódtak.

A csoportos perek lehetővé teszik a nagyobb kártérítési összegek alacsonyabb költséggel történő behajtását, mintha a felperesek egyénileg perelnének. A kaliforniai csoportok magukban foglalják azokat a járművezetőket, akik 2017. május 19. és 2024. július 31. között vásárolták meg a Full Self-Driving csomagot és lemondtak a Tesla választottbírósági megállapodásáról, valamint azokat, akik 2016. október 20. és 2017. május 19. között vásárolták meg a csomagot.

Lin bíró elutasította egy harmadik csoport, az Enhanced Autopilot csomagot vásárlók csoportos keresetének engedélyezését, mivel ennek a terméknek az "alapvető tulajdonságai" nem igényelték a teljes önvezetési funkcionalitást, így a Tesla állítólagos hamis állításai nem voltak lényegesek a vásárlási döntések szempontjából.

A Tesla önvezető szoftverének biztonságosságát szövetségi tisztviselők is vizsgálják. A szoftver a Tesla robotaxi-fejlesztésének is kulcsfontosságú eleme.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio