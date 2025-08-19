A várható élettartamhoz kötheti a nyugdíjkorhatárt az európai nagyhatalom

A konzultáció célja, hogy információkat gyűjtsön Dr. Suzy Morrissey független jelentéséhez, amely a kormány harmadik nyugdíjkorhatár-felülvizsgálatát előzi meg.

Morrissey hangsúlyozta, hogy a nyugdíjkorhatárral kapcsolatos döntések messzemenő hatásokkal járnak, ezért széles körben kíván véleményeket gyűjteni.

Jelenleg a brit nyugdíjkorhatár 2026 és 2028 között 67 évre, majd 2044 és 2046 között 68 évre emelkedik, és a Pensions Act értelmében hatévente felülvizsgálják. A 2022-es előrejelzések szerint a 66 éves férfiak 2025-ben átlagosan további 19,2 évig élnek majd, ami 2050-re várhatóan további 1,9 évvel nő. A nők esetében a 66 éves korban várható élettartam 2025-ben 21,8 év, ami 2050-re szintén 1,9 évvel emelkedhet.

A növekvő élettartam és a csökkenő születési ráták következtében 2050-re az Egyesült Királyság lakosságának negyede 65 éves vagy idősebb lesz. Stephen Lowe, a Just Group nyugdíjszakértője szerint ez azt jelenti, hogy a nyugdíjak finanszírozása egyre kisebb arányú dolgozó népességre hárul.

Lowe hangsúlyozta:

Ha a kormány el akarja kerülni az adók emelését vagy a nyugdíjak jövedelemvizsgálathoz kötését, akkor meg kell fontolnia a nyugdíjkorhatár emelését vagy a kifizetett összeg mérséklését. Egyik sem népszerű politikai döntés – és mint azt a téli fűtési és rokkantsági támogatásoknál láttuk, ha egy juttatást egyszer bevezettek, rendkívül nehéz csökkenteni vagy visszavonni.

A Just Group kutatása szerint a jelenlegi nyugdíjasok több mint 40 százaléka számára a nyugdíj jelenti jövedelmük legnagyobb részét. A kutatás azt is kimutatta, hogy 62 százalékuk még a nyugdíjkorhatár elérése előtt nyugdíjba vonul, többek között elbocsátás vagy betegség miatt.

David Pye, a Broadstone pénzügyi tanácsadó cég igazgatója szerint a felülvizsgálat kritikus lépés a nyugdíjellátás jövőjének meghatározásában. "Az öregedő népesség mellett a korábbi kormányok szinte kizárólag a nyugdíjkorhatár emelésével próbálták kontrollálni a költségeket – különösen a közpénzügyek nehéz időszakában" – mondta.

A konzultációra adott írásos válaszok benyújtásának határideje 2025. október 24.

