Az egész világtérképet átrajzolnák Afrikából, leleplezték a nagy tervet
Az egész világtérképet átrajzolnák Afrikából, leleplezték a nagy tervet

Az Afrikai Unió támogatja a kontinens valós méretét pontosabban ábrázoló világtérkép bevezetését, amely felváltaná a jelenleg széles körben használt Mercator-vetületet – tudósított a Bloomberg.

A 16. század óta használt Mercator-vetület torzítja a földrészek méretarányait, mivel az egyenlítőtől távolabb eső területeket felnagyítja.

Ennek következtében Afrika körülbelül Grönland méretűnek tűnik, holott valójában mintegy 14-szer nagyobb annál.

Az AU a "Correct the Map" (Javítsuk ki a térképet) kampányt támogatja, amelyet az Africa No Filter és a Speak Up Africa érdekvédelmi csoportok indítottak. A kezdeményezés célja a 2018-as Equal Earth vetület népszerűsítése, amely pontosabban ábrázolja a földterületek méretét. A szervezetek felkérték a Világbankot és az ENSZ-t is az új térkép hivatalos elfogadására.

Bár tökéletesen lehetetlen egy gömb alakú bolygót síkban ábrázolni, és az új térkép is torzítja valamelyest a kontinensek alakját, mégis pontosabb képet ad azok valódi méretéről.

Az Oxford Analytics szerint a térképek nem pusztán szimbolikus jelentőségűek. Egy pontosabb világtérkép ugyan nem hozna azonnali politikai vagy gazdasági előnyöket, de befolyásolná Afrika piaci megítélését.

"Afrika méretének torzított ábrázolása a kontinens hatalmas gazdasági potenciáljának alábecsüléséhez vezethet" - írta Jervin Naidoo, az Oxford Analytics politikai elemzője. "Afrika valódi méretének pontos bemutatásával a kampány célja a globális percepciók átformálása, ami tájékozottabb befektetési döntéseket eredményezhet."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

