Döntött a kormány: 15 százalékos béremelés jön szeptembertől
Gazdaság

Portfolio
A kormány jelentős béremelésről döntött a kormánytisztviselőknek, amely már szeptember 1-jétől hatályos. A döntés több ezer munkavállalót érint, és hosszú távon is beépül a központi költségvetésbe.

A kormány hivatalosan is döntött a területi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők béremeléséről. A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében

szeptember 1-jétől 15 százalékkal emelkednek a fővárosi és vármegyei kormányhivataloknál foglalkoztatottak illetményei.

A döntéshez kapcsolódóan a kabinet jelentős többletforrást is biztosít. A határozat szerint 2025-ben egyszeri jelleggel közel 10,5 milliárd forintot csoportosítanak át a költségvetésből a kormányhivatalok javára.

A 2026-os évtől kezdődően pedig évi 42 milliárd forint épül be tartósan a költségvetésbe, amely fedezi a béremelés folyamatos finanszírozását.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter közleményében hangsúlyozta, hogy a béremelési program folytatódik, és ezúttal a területi közigazgatásban dolgozó tisztviselőket érinti a változás. Mint fogalmazott, a béremeléssel szerinte a kormány elismeri a közigazgatásban dolgozók munkáját és hivatástudatát.

A határozat végrehajtásáért a nemzetgazdasági miniszter felel, a közigazgatási és területfejlesztési miniszter bevonásával. Az idei egyszeri forrás biztosítása azonnali határidővel történik, a jövő évtől pedig a mindenkori központi költségvetés tervezése során épül be az új összeg.

