Életveszélyes hullámokat okozhat Erin

A jelenleg 3-as kategóriájú vihar várhatóan tovább erősödik, miközben észak felé halad az Atlanti-óceán nyugati részén. Bár szárazföldi érkezésére nem számítanak, életveszélyes áramlatokat és hullámokat okozhat a Bahamákon, Bermudán, az USA keleti partvidékén és Kanada atlanti partjainál.

A Turks- és Caicos-szigetekre, valamint a délkeleti Bahamákra trópusi viharriasztást adtak ki. Észak-Karolina partjainál fekvő Outer Banks szigetcsoportra pedig vihardagály-figyelmeztető van érvényben. Az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont szerint a vihar központja kedden a Bahamáktól keletre halad el, szerdán és csütörtökön pedig Bermuda és az USA keleti partja között vonul észak felé.

Az Outer Banks szigetein már készülnek a heves hullámzásra és erős szelekre. A hatóságok kötelező evakuálást rendeltek el Hatteras és Ocracoke szigetein, figyelmeztetve, hogy a fő összekötő autópálya járhatatlanná válhat. A teljes keleti partvidéken veszélyes visszaáramlásokra figyelmeztetik az úszókat és szörfösöket,

amelyek gyorsan a nyílt óceánra sodorhatják az embereket.

Helyi médiajelentések szerint hétfőn már több tucat embert kellett kimenteni ilyen visszaáramlásokból Észak-Karolinában, Wrightsville Beach közelében. A meteorológusok szerint az Erin "szokatlanul nagy" méretű, és várhatóan tovább növekszik. Helyi idő szerint reggel 5 órakor a vihar tartós szélerőssége elérte a 185 km/órát.

Helen Willetts, a BBC időjárás-előrejelzője elmondta: "Bár közvetlen szárazföldi becsapódásra nem számítunk, jelentős mennyiségű csapadékot hoz, ami villámáradásokat, vihardagály miatti parti áradásokat, széllökések okozta károkat és veszélyes visszaáramlásokat eredményez." Hozzátette, hogy Puerto Ricóban már 82 mm, Anguillán pedig 62,3 mm csapadék hullott 24 óra alatt.

Erin az első

Az Erin, a 2025-ös atlanti hurrikánszezon első hurrikánja, szombaton "robbanásszerűen mélyült és erősödött" 5-ös kategóriájú viharrá, azóta erőssége ingadozik. A brit tengerentúli területnek számító Turks- és Caicos-szigeteken a hatóságok felfüggesztették a közszolgáltatásokat a legnagyobb szigeten, és a veszélyeztetett területeken élőket felkészítették az esetleges evakuálásra.

Puerto Ricóban több mint 150 000 ember maradt áram nélkül, miután az erős szél megrongálta a villanyvezetékeket. A helyi energiaszolgáltató Luma közlése szerint azonban sürgősségi javításokat végeztek, és vasárnap estére a fogyasztók 95%-ánál helyreállt az áramszolgáltatás.

