  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: újraindult az olajszállítás Magyarországra a Barátság-vezetéken
Gazdaság

Itt a bejelentés: újraindult az olajszállítás Magyarországra a Barátság-vezetéken

Portfolio
Újraindult a kőolajszállítás Magyarországra a Barátság II. kőolajvezetéken, miután az ukrán támadás okozta károkat sikerült elhárítani – közölte kedd este Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A miniszter tájékoztatása szerint a Magyarországra is becsatlakozó Barátság II. kőolajvezeték helyreállítását gyorsan elvégezték, és

erről személyesen is egyeztetett Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettessel.

Szijjártó hétfőn jelentette be, hogy az éjszaka folyamán támadás érte a Barátság-vezeték egy szakaszát Ukrajna területén, amely miatt leállt a Magyarország felé irányuló szállítás. A Barátság a közép-európai országok egyik legfontosabb kőolaj-ellátási útvonala, amelyen keresztül hazánk kőolajimportjának jelentős része érkezik Oroszországból.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt a Mol a Barátság vezeték elleni támadásról

Szijjártó Péter: újabb ukrán támadás érte a Barátság kőolajvezetéket

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
kiskereskedelem bolt
Gazdaság
Végleg bezárt Magyarország első SPAR-üzlete
Pénzcentrum
Meglepő dolog derült ki a kormány terveiről: itt a várva várt fordulat a magyar energiapolitikában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility