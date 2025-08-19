Kínában óriási összegű készpénzinjekcióra kényszerültek

A Kínai Népbank (PBOC) kedden nettó 465,7 milliárd jüan (65 milliárd dollár) rövid lejáratú készpénzt pumpált a piacra fordított visszavásárlási megállapodások révén. Ez a legnagyobb napi nettó injekció július 25. óta, és egyben az idei harmadik legnagyobb ilyen művelet.

A beavatkozás hatására a 10 éves államkötvények hozama stabilizálódott, miután korábban elérte az április óta tapasztalt legmagasabb szintet.

A kötvénypiac az elmúlt időszakban nyomás alá került, mivel az USA-Kína kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatos optimizmus és Peking deflációellenes intézkedései fűtötték a részvénypiaci rallit. A kötvények iránti keresletet az is csökkentette, hogy a jegybank tartózkodik az agresszív monetáris lazítástól, valamint az új kötvények kamatjövedelmére kivetett adó is negatívan hat.

A mostani készpénzinjekció jelzi a PBOC szándékát, hogy bőséges finanszírozási feltételeket biztosítson a havi adóbefizetésekhez, és elkerülje a hozamok megugrását a gyenge gazdaság támogatása érdekében.

A kötvények további eladási hulláma a visszaváltások számának növekedését kockáztatná, ami veszélyeztetné a kormány hitelfelvételi terveit.

A PBOC nagy összegű készpénzinjekciója után javultak a likviditási feltételek a kínai bankrendszerben, bár a források költsége továbbra is magas maradt. A nem banki intézmények egynapos repo rátája még mindig körülbelül 1,57% - közölték névtelenséget kérő kereskedők.

A kínai 10 éves államkötvény hozama gyakorlatilag változatlan maradt 1,77%-on. Az egynapos repo ráta egy bázisponttal emelkedett 1,45%-ra, míg a hétnapos ráta stabilan 1,52%-on maradt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images