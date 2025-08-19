Magyar város lett az ENSZ új kutatóközpontjának otthona

A Kulturális és Innovációs Minisztérium közlése szerint
a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete ad majd otthont az új központnak.
Ez „a béke és biztonság, a transzformatív technológiák, valamint a társadalmi és gazdasági folyamatok kutatására specializálódik.”
Az intézet a hazai és nemzetközi felsőoktatási és tudományos intézményekkel is együttműködik, erősítve Magyarország tudományos beágyazottságát. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter szerint
a projekt egyszerre növeli az ország nemzetközi tudományos súlyát, segíti a régió fejlődését és új lehetőségeket nyit a magyar kutatók és hallgatók számára.
A tárca kiemelte: az ENSZ Egyetemek globális hálózatába integrálódó intézet hozzájárul a magyar kutatás nemzetközi elismertségének további erősödéséhez.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
