Magyar város lett az ENSZ új kutatóközpontjának otthona

A Kulturális és Innovációs Minisztérium közlése szerint

a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete ad majd otthont az új központnak.

Ez „a béke és biztonság, a transzformatív technológiák, valamint a társadalmi és gazdasági folyamatok kutatására specializálódik.”

Az intézet a hazai és nemzetközi felsőoktatási és tudományos intézményekkel is együttműködik, erősítve Magyarország tudományos beágyazottságát. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter szerint

a projekt egyszerre növeli az ország nemzetközi tudományos súlyát, segíti a régió fejlődését és új lehetőségeket nyit a magyar kutatók és hallgatók számára.

A tárca kiemelte: az ENSZ Egyetemek globális hálózatába integrálódó intézet hozzájárul a magyar kutatás nemzetközi elismertségének további erősödéséhez.

