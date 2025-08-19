  • Megjelenítés
Magyar város lett az ENSZ új kutatóközpontjának otthona
Gazdaság

Magyar város lett az ENSZ új kutatóközpontjának otthona

Portfolio
A Magyar Közlönyben megjelent miniszterelnöki határozat szerint az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) új intézete Kőszegen létesülhet, melynek előkészítésére a kultúráért és innovációért felelős minisztert, és a külgazdasági és külügyminisztert kérte fel a miniszterelnök – számolt be az MTI.
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A Kulturális és Innovációs Minisztérium közlése szerint

a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete ad majd otthont az új központnak.

Ez „a béke és biztonság, a transzformatív technológiák, valamint a társadalmi és gazdasági folyamatok kutatására specializálódik.”

Az intézet a hazai és nemzetközi felsőoktatási és tudományos intézményekkel is együttműködik, erősítve Magyarország tudományos beágyazottságát. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter szerint

a projekt egyszerre növeli az ország nemzetközi tudományos súlyát, segíti a régió fejlődését és új lehetőségeket nyit a magyar kutatók és hallgatók számára.

A tárca kiemelte: az ENSZ Egyetemek globális hálózatába integrálódó intézet hozzájárul a magyar kutatás nemzetközi elismertségének további erősödéséhez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
Készülj fel: 2050-re 10 milliárdan leszünk a földön, és nem a kínaiak lesznek a legtöbben
Gazdaság
Ősellenségek között formálódik szövetség Trump ellen
Pénzcentrum
Teljesen felforgatják a magyar fizetéseket: EU-s bértranszparencia és anyák szja-mentessége jön egyszerre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility