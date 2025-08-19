  • Megjelenítés
Már nyomtatják a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszer-utalványait, így fognak kinézni
Már nyomtatják a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszer-utalványait, így fognak kinézni

Portfolio
Zsigó Róbert ellátogatott abba a nyomdába, ahol már nyomtatják a nyugdíjasoknak ősszel kézbesítendő élelmiszer-utalványokat – derül ki az államtitkár Facebook-videójából.

Zsigó Róbert elmondása szerint a speciális papírhengerekre 1000, 2000, 3000 és 5000 forintos címletekben nyomtatják az utalványokat.

Szigorú előírások betartása mellett készülnek a nyugdíjasoknak szánt élelmiszer-utalványok

– hangsúlyozta Zsigó.

Emlékeztetett: összesen több mint 70 milliárd forint értékű élelmiszer-utalványt kapnak az idősek, melyeket nemcsak a nagyobb üzletláncokban, hanem a vidéki kisboltokban, a piacokon, sőt az őstermelőknél is beválthatnak hideg élelmiszerekre.

Az államtitkár elmondása szerint az utalványok a nyomtatás után névre szóló borítékokba kerülnek. Augusztus utolsó napjaiban pedig már a postához szállítják az utalványokat, hogy szeptember 1-jétől elkezdhessék kézbesíteni azokat, személyenként 30 ezer forint értékben.

A készülő, világoskék színű utalványokat a videó képsorain lehet megtekinteni. A videón látottak alapján az utalványok mellé várhatóan egy Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt levelet is csatolni fognak.

