Megjött az időjárás-előrejelzés: figyelmeztetést adtak ki augusztus 20-ára

A HungaroMet friss Facebook-bejegyzésében térképet osztott meg, amin látható, hogy az ország egyes vármegyéire - beleértve Pest vármegyét és Budapestet is - elsőfokú (sárga) veszélyjelzés lesz érvényben augusztus 20-án szerdán. Aznap az előrejelzések szerit estig napos csapadékmentes időre lehet számítani, azonban kora estétől kezdve az ország északnyugati felén már növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye.

Ahogy azt már a hét eleji előrejelzésekből is sejteni lehetett, e hét közepétől a száraz, meleg, napos időt követően hidegfront éri majd el hazánkat. A korábbi előrejelzések arról írtak, hogy a front csütörtökön érezteti majd érdemi hatását, így az augusztus 20-án még napos, csapadékmentes időre lehet készülni. A HungaroMet mai Facebook-bejegyzésében viszont arról ír, hogy a szerda koraesti óráktól kezdve már nőhet a záporok, zivatarok kialakulási esélye északnyugat felől.

Augusztus 20-án egészen ESTIG napos, gomolyfelhős, csapadékmentes időre számíthatunk élénk déli, délnyugati széllel. A csúcshőmérséklet 29 és 34 Celsius-fok között alakul

- írja a HungaroMet.

A meteorolóigai szolgála szerint a nap második felében nyugat felől vastagabb felhőzet érkezik fölénk, és kora estétől az ország északnyugati felén már növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye, de éjfélig még összességében kevés helyen fordulhatnak elő.

Az esetleges zivatarokat lokálisan intenzív csapadék és szélerősödés (~40-60 km/h) is kísérheti.

Kép forrása: HungaroMet

Egyes vármegyékre - beleértve Pest vármegyét és Budapestet is - elsőfokú veszélyjelzés lesz érvényben szerdán,

azonban a HungaroMet szerint éjfélig ezeken a helyeken sem lesz valószínű a csapadék.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio