Mini holdat fedeztek fel a NASA kutatói

A Southwest Research Institute (SwRI) által vezetett kutatócsoport 2025. február 2-án azonosította az eddig ismeretlen égitestet. "Ezt az objektumot a Near-Infrared Camera (NIRCam) által készített tíz darab, egyenként 40 perces expozíciójú felvételen fedeztük fel" - nyilatkozta Maryame El Moutamid, az SwRI coloradói részlegének vezető kutatója.

Az újonnan felfedezett hold átmérője mindössze 10 kilométer,

feltételezve, hogy fényvisszaverő képessége (albedója) hasonló az Uránusz többi kis holdjáéhoz. Apró mérete miatt maradhatott észrevétlen a Voyager 2 űrszonda és más teleszkópok számára a korábbi megfigyelések során.

"Egyetlen más bolygónak sincs annyi kis belső holdja, mint az Uránusznak, és a gyűrűkkel való bonyolult kölcsönhatásuk egy kaotikus történetre utal, amely elmossa a határt a gyűrűrendszer és a holdrendszer között" - magyarázta Matthew Tiscareno, a kutatócsoport tagja a SETI Intézettől.

Az új hold a 14. tagja annak a bonyolult rendszernek, amely a bolygó öt legnagyobb holdján (Miranda, Ariel, Umbriel, Titania és Oberon) belül kering. Az újonnan felfedezett égitest körülbelül 56 000 kilométerre található az Uránusz középpontjától, a bolygó egyenlítői síkjában keringve, az Ophelia és a Bianca holdak pályája között.

Az új hold nevét a Nemzetközi Csillagászati Uniónak (IAU) kell majd jóváhagynia, amely a csillagászati objektumok hivatalos elnevezéséért felelős szervezet.

A felfedezés a Webb űrteleszkóp Általános Megfigyelési programjának részeként történt, amely lehetővé teszi a világ tudósai számára, hogy a teleszkóp csúcstechnológiás műszereivel kutatásokat végezzenek. A NIRCam műszer nagy felbontása és infravörös érzékenysége különösen alkalmassá teszi halvány, távoli objektumok észlelésére, amelyek korábban a megfigyelőeszközök hatókörén kívül estek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images