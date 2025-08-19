  • Megjelenítés
Mini holdat fedeztek fel a NASA kutatói
Gazdaság

Mini holdat fedeztek fel a NASA kutatói

Portfolio
A NASA James Webb űrteleszkóp segítségével egy új holdat fedeztek fel az Uránusz körül, ezzel 29-re bővült a bolygó ismert holdjainak száma - számolt be a NASA.

A Southwest Research Institute (SwRI) által vezetett kutatócsoport 2025. február 2-án azonosította az eddig ismeretlen égitestet. "Ezt az objektumot a Near-Infrared Camera (NIRCam) által készített tíz darab, egyenként 40 perces expozíciójú felvételen fedeztük fel" - nyilatkozta Maryame El Moutamid, az SwRI coloradói részlegének vezető kutatója.

Az újonnan felfedezett hold átmérője mindössze 10 kilométer,

feltételezve, hogy fényvisszaverő képessége (albedója) hasonló az Uránusz többi kis holdjáéhoz. Apró mérete miatt maradhatott észrevétlen a Voyager 2 űrszonda és más teleszkópok számára a korábbi megfigyelések során.

"Egyetlen más bolygónak sincs annyi kis belső holdja, mint az Uránusznak, és a gyűrűkkel való bonyolult kölcsönhatásuk egy kaotikus történetre utal, amely elmossa a határt a gyűrűrendszer és a holdrendszer között" - magyarázta Matthew Tiscareno, a kutatócsoport tagja a SETI Intézettől.

Az új hold a 14. tagja annak a bonyolult rendszernek, amely a bolygó öt legnagyobb holdján (Miranda, Ariel, Umbriel, Titania és Oberon) belül kering. Az újonnan felfedezett égitest körülbelül 56 000 kilométerre található az Uránusz középpontjától, a bolygó egyenlítői síkjában keringve, az Ophelia és a Bianca holdak pályája között.

Az új hold nevét a Nemzetközi Csillagászati Uniónak (IAU) kell majd jóváhagynia, amely a csillagászati objektumok hivatalos elnevezéséért felelős szervezet.

A felfedezés a Webb űrteleszkóp Általános Megfigyelési programjának részeként történt, amely lehetővé teszi a világ tudósai számára, hogy a teleszkóp csúcstechnológiás műszereivel kutatásokat végezzenek. A NIRCam műszer nagy felbontása és infravörös érzékenysége különösen alkalmassá teszi halvány, távoli objektumok észlelésére, amelyek korábban a megfigyelőeszközök hatókörén kívül estek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Budapest bazilika
Gazdaság
Váratlan fordulat: Budapest lehet a kulcs az orosz-ukrán békefolyamatban
Pénzcentrum
Meglepő dolog derült ki a kormány terveiről: itt a várva várt fordulat a magyar energiapolitikában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility