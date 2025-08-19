Minimális béremelést ad a Starbucks az USA-ban

A Starbucks - a Reuters értesülése szerint - a béremelést minden vállalati alkalmazottra, a gyártásban és forgalmazásban dolgozókra, valamint az üzletvezetőkre is kiterjeszti. A fizetésemelésről először a Bloomberg News számolt be.

Niccol vezetése alatt a kávézólánc több munkahelyet megszüntetett, szigorította az öltözködési szabályokat, és ösztönzi a vezetőket a költségek kordában tartására.

Korábban az alkalmazottak béremeléseiről a menedzserek döntöttek, de a vállalat átalakulási tervének finanszírozása miatt a Starbucksnak most

gondosan kell kezelnie minden egyéb költségét

– idézte a Bloomberg a vállalat szóvivőjét.

A Starbucks jelenleg tárgyalásokat folytat a szakszervezeti tagságú baristákkal is. Áprilisban a szakszervezeti küldöttek elutasították a kávézólánc legutóbbi javaslatát, amely legalább 2%-os éves béremelést garantált volna, mivel a Workers United szakszervezet szerint a javaslat nem tartalmazott módosításokat az olyan juttatásokban, mint például az egészségügyi ellátás, és nem kínált azonnali fizetésemelést sem.

A Starbucks nemrégiben a vártnál magasabb, 3,8%-os bevételnövekedést jelentett a negyedévre, elérve a 9,46 milliárd dollárt, ami meghaladta az elemzők által várt 9,31 milliárd dolláros becslést. A kínai kereslet javulása, a menüváltoztatások, valamint a munkaerőbe és az üzletek működésébe történő befektetések segítettek ellensúlyozni az amerikai piacon lassuló fogyasztói költéseket, bár az összesített, üzletekre vonatkozó eladások 2%-kal csökkentek a június 29-én zárult negyedévben, ami a hatodik egymást követő negyedéves visszaesést jelenti.

