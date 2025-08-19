Stabil kilátás az Egyesült Államoknak: a Fed függetlensége lehet az egyetlen veszély

Az S&P Global megerősítette az Egyesült Államok 'AA+' hitelminősítését, mivel a Donald Trump elnök által kivetett vámokból származó bevételek ellensúlyozzák az általa nemrég aláírt adócsökkentési és kiadási törvény költségvetési hatásait. Azonban több lefelé mutató kockázatot is lát a hitelminősítő – számolt be a Reuters.

Az S&P Global hétfőn közleményben jelentette be, hogy fenntartja az Egyesült Államok 'AA+' hitelminősítését. A döntés hátterében az áll, hogy a megemelt vámtételekből származó jelentős bevételek várhatóan kompenzálják a júliusban Donald Trump által aláírt 'One Big Beautiful Bill Act' költségvetési hatásait.

Az elnök által júliusban törvénybe iktatott csomag új adókedvezményeket vezetett be és állandósította a 2017-es Trump-féle adócsökkentéseket.

Az S&P szerint a megemelt vámtételekből származó bevételek elegendőek lesznek a költségvetési törvény deficitnövelő aspektusainak ellensúlyozására.

Júliusban az USA 21 milliárd dolláros növekedést jelentett a vámbevételekben, azonban a költségvetési hiány így is közel 20%-kal, 291 milliárd dollárra nőtt ugyanebben a hónapban.

Trump januári hivatalba lépése óta globális kereskedelmi háborút indított különböző vámok bevezetésével, amelyek egyes termékeket és országokat céloznak. Az elnök 10%-os alapvámot vetett ki minden amerikai importra, valamint további vámokat bizonyos termékekre és országokra.

Az S&P közölte, hogy az amerikai minősítés kilátása továbbra is stabil.

A hitelminősítő szerint a Federal Reserve, amelyet Trump gyakran bírált a lassú kamatcsökkentés miatt, képes lesz kezelni a belföldi infláció csökkentésének és a pénzügyi piaci sebezhetőségek kezelésének kihívásait. Azonban lefelé mutató kockázatnak látják, ha sérülne a jegybank függetlensége.

A hitelminősítő előrejelzése szerint az ország általános kormányzati hiánya a 2025-2028-as időszakban átlagosan a GDP 6,0%-át teszi majd ki, ami csökkenést jelent a 2024-es 7,5%-hoz és a 2020-2023-as időszak 9,8%-os átlagához képest.

Májusban a konkurens Moody's leminősítette az Egyesült Államok államadósságát, a növekvő adósságra hivatkozva.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio