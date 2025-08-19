  • Megjelenítés
Titokzatos "napenergia-OPEC" alakul: 7 milliárd dollárral akarják uralni a világ energiáját

Új szereplők jelennek meg a napelemgyártás piacán, miközben Kína továbbra is domináns pozícióban van. Az európai, indiai és amerikai szabályozások, valamint Donald Trump vámjai átrajzolják a napelemgyártás globális térképét – tudósított a Les Echos.

Kína hegemóniája a napelemgyártásban kezd megváltozni, bár Peking továbbra is uralja az értéklánc egyes szegmenseinek több mint 90%-át. A Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint a polikristályos szilícium (a napelemek alapanyaga) gyártásának 93%-át, míg a "waferek" (a napelemekben összeállított vékony szeletek) 95%-át Kína állítja elő – írja a francia lap.

Az utóbbi hónapokban több ország is feltűnt a napelemgyártók között. India átfogó stratégiát dolgozott ki ezen a területen:

a SolarPower Europe szerint az ország modulgyártási kapacitása tavaly 80 gigawattra (GW) nőtt, és várhatóan 2030-ra eléri a 160 GW-ot.

India a teljes értéklánc mentén tervez bővülést, a jelenlegi 6 GW-os wafer gyártási kapacitását 2030-ra 100 GW-ra kívánja növelni.

A nagy indiai gyártók stratégiája nagyrészt exportorientált. Az Adani napelemgyártásának több mint kétharmadát, míg az ágazat indiai vezetője, a Waaree termelésének több mint felét exportálja.

Az ellátási lánc alkalmazkodott. Jelenleg Indiában, Vietnamban, de Ománban és Etiópiában is vannak beszállítóink

– nyilatkozta egy francia fejlesztő. Az elmúlt hónapokban Omán is vonzotta a befektetéseket, többek között az olasz Ecoprogettitől és a kínai JA Solartól, amely 9 GW kapacitású modul- és cellaüzemet épít.

„Az Inflation Reduction Act [amerikai inflációcsökkentő törvény] óta, amely már előirányozta a kínai panelek belépési korlátait, Peking nagymértékben telepítette gyárait Vietnamba, Malajziába és Thaiföldre.

Ezek gyakran kínai gyárak klónjai, néha egyszerű garázsok, ahol a kínai termelés be- és kilép, hogy elkerüljék a vámokat

– hangsúlyozza Xavier Daval, a kiloWattsol tanácsadó cég vezérigazgatója, aki meg van győződve arról, hogy az ágazat jövője a helyi termelésben rejlik.

Donald Trump elnök "Big Beautiful Bill" nevű amerikai költségvetési javaslata, amely nem kedvez a megújuló energiának, tovább gyorsíthatja a folyamatokat. A nyár elején a szenátus által elfogadott törvény azt tervezi, hogy 2026-tól 50%-ra, 2029 után pedig 85%-ra növeli a nem kínai tartalom arányát a napelemes berendezésekben. A kezdeményezés elsősorban az amerikai gyártókat részesíti előnyben, amelyek gyárai kezdenek újra megjelenni.

Kína azonban még mindig rendelkezik néhány ütőkártyával, különösen a polikristályos szilícium gyártásában.

A Reuters szerint Kína hat legnagyobb polikristályos szilícium gyártója tárgyalásokat folytat 7 milliárd dollár összegyűjtéséről, hogy felvásárolják és leállítsák a termelési kapacitást, mivel Kínában jelentős túlkapacitás van.

Ezt a stratégiát a "polikristályos szilícium OPEC", a napenergia "üzemanyagának" létrehozására irányuló kísérletnek tekintik. Egy ilyen kezdeményezés rövid távon felhajtaná az árakat a teljes értéklánc mentén, és valószínűleg lelassítaná a napenergia költségeinek az elmúlt években tapasztalt folyamatos csökkenését.

Címlapkép forrása: Shutterstock

