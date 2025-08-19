Új magyar adócsökkentés - Máris megjött az első reakció

Hétfőn derült fény arra a Nemzetgazdasági Minisztériumban tarott több tárgyalás után, hogy 1 százalékponttal csökkenhet a szociális hozzájárulási adó. Kedden erről adott ki külön közleményt a VOSZ, melyben Perlusz László főtitkárt idézik.
„Értékeljük a kormányzat józanságát, hogy mind iparpolitikában, iparvédelemben, mind a foglalkoztatáspolitikában alkalmazkodni kíván a tavalyi tervekhez képest megváltozott gazdasági körülményekhez” – mondta a VOSZ közleménye szerint. „Üdvözöljük a Széchenyi Kártya Program további hiteltermékeire is kiterjesztésre kerül a rendkívül kedvezményes, 3%-os kamatozású hitel, ahogy támogatjuk a Demján Sándor Program többi elemét is. Fontosnak tartjuk az adó- és járulékkedvezmények és adminisztratív költségek csökkentését, ahogy a mesterséges intelligenciára épülő technológiák elterjedésének támogatását is – ebbe tevőlegesen, mind a Demján Programon keresztül, mind saját VOSZ fejlesztésekkel is beszállunk” – tette hozzá a főtitkár.
A főtitkár a tavaly kötött bérmegállapodás kapcsán kiemelte: „a bérfelzárkóztatási programot folytatni kívánjuk, de a gazdasági növekedés lényegesen elmarad a tavalyi terveknél, így az ütemezés újratárgyalása elkerülhetetlen lesz.
Ezt korábban már Nagy Márton és a kormány is előrevetítette.
Látva a kormányzati nyitottságot – az augusztus 18-i VKF ülésen is - jó esély van egy vállalható és motiváló bérfejlesztés megvalósítására, amely azonban nem sújtja elviselhetetlen bérköltséggel a vállalkozásokat, sem a jövő évben, sem azután. A bérköltségek és az európai viszonylatban még mindig magas adóék csökkentése mellett
a munkaadók partneri kezet nyújtanak a munkavállalóknak a reálbérek növelésére még az idén várható, szerény gazdasági növekedés viszonyai között is.
Az az EU-s irányelven alapuló célkitűzés, hogy 2027-re a minimálbér érje el a rendszeres bruttó átlagkereset 50%-át Magyarországon, továbbra is realitás maradhat" - értékelte Perlusz.
A VOSZ közleménye azt is tartalmazza, hogy "jelenleg rendkívül nehéz körülmények" közepette működnek a magyar vállalkozások, és ezeken a működési feltételeken javítani szükséges, hogy megtartsák a munkahelyeket a cégek.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán
