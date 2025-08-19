  • Megjelenítés
Valóságos tűzfészekké változott Európa, megindult a tömeges evakuáció
Valóságos tűzfészekké változott Európa, megindult a tömeges evakuáció

Európában az elmúlt közel két évtizedben nem okoztak ekkora pusztítást a tűzesetek, a szélsőséges időjárási körülmények miatt a 2025-ös év a legpusztítóbb erdőtűz-szezonnak bizonyult 2006 óta – jelentette a Bloomberg. Az elmúlt napokban több tízezer embert kellett már evakuálni, és a legrosszabbat még nem is láttuk a klímaváltozásból.

A Copernicus űrprogram műholdas becslései szerint 2025-ben mintegy 8948 négyzetkilométernyi terület vált a lángok martalékává az Európai Unióban.

A négy jelentős hőhullám, a száraz körülmények és az erős szelek valóságos tűzfészekké változtatták a kontinenst.

Az elmúlt hetekben különösen megnövekedett a tűzesetek száma, ahogy az újabb rendkívüli hőség kiszárította Európa mezőit és erdeit. Halálos, szél által felkorbácsolt tüzek lobbantak fel Portugáliától és Spanyolországtól kezdve egészen Görögországig és Albániáig.

A kutatók szerint a klímaváltozás egyre forróbbá, szárazabbá és veszélyesebbé teszi Európa nyarait, és a kontinens gyorsabban melegszik, mint a világ bármely más része. A következő években pedig egyre rosszabb lesz a helyzet.

Spanyolországban még mindig mintegy 40 aktív tűzeset ellen küzdenek a tűzoltók. Az elmúlt napokban több mint 31 000 embert kellett evakuálni, és idén már 3482 négyzetkilométernyi terület égett le – a legtöbb 2006 óta. A különböző tüzek okainak kivizsgálása során a spanyol csendőrség és a nemzeti rendőrség 31 embert tartóztatott le.

Portugáliában négy jelentős tűzeset még mindig aktív. Az egyik a Trancoso területen már több mint egy hete tombol, és úton van afelé, hogy az ország valaha feljegyzett legnagyobb erdőtüze legyen. Egy másik még mindig terjed; közel 1500 tűzoltót vetettek be a megfékezésére.

Luis Montenegro portugál miniszterelnök, aki nyugalomra és nemzeti egységre szólított fel, támogatást ígért a súlyosan érintett régióknak. "Háborúban állunk, és meg kell nyernünk ezt a háborút" - mondta hétfőn egy Lisszabon közelében tartott sajtótájékoztatón.

Eddig 2162 négyzetkilométernyi terület égett le Portugáliában – ez a legrosszabb év 2006 óta.

Az erdőtüzek politikailag érzékeny kérdést jelentenek Portugáliában, különösen a 2017-es tragédia óta, amikor több mint 100 ember vesztette életét az ország legsúlyosabb tűzvészében. Az idei év legpusztítóbb tüzei ismét ugyanazokon a korábban már érintett területeken pusztítanak.

Címlapkép: Tűzoltók küzdenek a lángok megfékezésén a portugáliai Aldeia de Piodao közelében 2025. augusztus 18-án. Az országot július vége óta sújtó erdőtüzek eddig 185 ezer hektárnyi területet perzseltek fel és két halálos áldozatot követeltek. A fotó forrása: MTI/EPA/Miguel Pereira da Silva.

