Valóságos tűzfészekké változott Európa, megindult a tömeges evakuáció

A Copernicus űrprogram műholdas becslései szerint 2025-ben mintegy 8948 négyzetkilométernyi terület vált a lángok martalékává az Európai Unióban.
A négy jelentős hőhullám, a száraz körülmények és az erős szelek valóságos tűzfészekké változtatták a kontinenst.
Az elmúlt hetekben különösen megnövekedett a tűzesetek száma, ahogy az újabb rendkívüli hőség kiszárította Európa mezőit és erdeit. Halálos, szél által felkorbácsolt tüzek lobbantak fel Portugáliától és Spanyolországtól kezdve egészen Görögországig és Albániáig.
A kutatók szerint a klímaváltozás egyre forróbbá, szárazabbá és veszélyesebbé teszi Európa nyarait, és a kontinens gyorsabban melegszik, mint a világ bármely más része. A következő években pedig egyre rosszabb lesz a helyzet.
Spanyolországban még mindig mintegy 40 aktív tűzeset ellen küzdenek a tűzoltók. Az elmúlt napokban több mint 31 000 embert kellett evakuálni, és idén már 3482 négyzetkilométernyi terület égett le – a legtöbb 2006 óta. A különböző tüzek okainak kivizsgálása során a spanyol csendőrség és a nemzeti rendőrség 31 embert tartóztatott le.
Portugáliában négy jelentős tűzeset még mindig aktív. Az egyik a Trancoso területen már több mint egy hete tombol, és úton van afelé, hogy az ország valaha feljegyzett legnagyobb erdőtüze legyen. Egy másik még mindig terjed; közel 1500 tűzoltót vetettek be a megfékezésére.
Luis Montenegro portugál miniszterelnök, aki nyugalomra és nemzeti egységre szólított fel, támogatást ígért a súlyosan érintett régióknak. "Háborúban állunk, és meg kell nyernünk ezt a háborút" - mondta hétfőn egy Lisszabon közelében tartott sajtótájékoztatón.
Eddig 2162 négyzetkilométernyi terület égett le Portugáliában – ez a legrosszabb év 2006 óta.
Az erdőtüzek politikailag érzékeny kérdést jelentenek Portugáliában, különösen a 2017-es tragédia óta, amikor több mint 100 ember vesztette életét az ország legsúlyosabb tűzvészében. Az idei év legpusztítóbb tüzei ismét ugyanazokon a korábban már érintett területeken pusztítanak.
Címlapkép: Tűzoltók küzdenek a lángok megfékezésén a portugáliai Aldeia de Piodao közelében 2025. augusztus 18-án. Az országot július vége óta sújtó erdőtüzek eddig 185 ezer hektárnyi területet perzseltek fel és két halálos áldozatot követeltek. A fotó forrása: MTI/EPA/Miguel Pereira da Silva.
Azt mondják, rekordot döntött az ukrán mesterlövész: 4 kilométerről adott le halálos találatot
Állítólag egyből két orosz katonát is kilőtt.
Alig nyitották meg Kínát az Nvidia előtt, máris új chippel tarolna a piacon
Kiszivárogtak a vállalat tervei.
Ingatlanpiaci elemzőt keres a Portfolio, jelentkezz hozzánk!
Rengeteg tanulási és fejlődési lehetőséggel várunk.
Már nyomtatják a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszer-utalványait, így fognak kinézni
Zsigó Róbert államtitkár a közösségi oldalán mutatta meg az utalványokat.
Elmondta Szergej Lavrov, mit akarnak az oroszok a háború hosszú távú lezárásához
Csak akkor lehet megállapodás, ha ez teljesül.
Történelmi találkozó készül Putyin és Zelenszkij közt - Mekkora az esélye, hogy tényleg vége lesz a háborúnak?
Nézzük meg a lehetséges forgatókönyveket.
Evakuáció indult: 220 kilométeres sebességgel közeledik a pusztító hurrikán
Akár 15 méteres hullámokat is felverhet.
Mi a baj dollárral?
Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr
Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni Mindenki jól jár a 3%-os hitellel? - Nem biztos. Sokan úgy gondolják, hogy a 3%-os kamat
Az AI gazdasági ára: Mibe kerül a terminátor-forgatókönyv elkerülése?
Amióta a szakértőkön kívüli világ is AI-lázban ég, a félelmek gyakran nagyobb sajtót kapnak, mint a technológiával járó előnyök. Vendégszerzőnk kutatások alapján vizsgálja meg, hogyan
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Otthon Start Program - Büntetési szabályok
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - Büntetési szabályok A 3%-os kamattámogatott Otthon Start Hitel óriási segítség lehet az ingatlanvásárlás előtt állóknak, a
Amikor Soros és Trump együtt szív
Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Stratégiai lehetőség ipari és kereskedelmi vállalkozások számára (x)
Mit bír ki egy tető 2025-ben? (x)
A szélsőséges időjárás nem a jövő problémája, te felkészültél?
Így változtatja meg Újbudát a Metrodom River: nem csak lakások épülnek (x)
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.