Váratlan fordulat: Budapest lehet a kulcs az orosz-ukrán békefolyamatban

Az amerikai titkosszolgálat már készül a csúcstalálkozóra Magyarországon. A cikk megjegyzi, hogy Orbán Viktor Donald Trumppal szoros kapcsolatot ápol az első hivatali ciklusa óta.

Bár a titkosszolgálat gyakran több helyszínt is felderít, és a végső helyszín még változhat,

Budapest a Fehér Ház első számú választásává kezd válni

- állítja két, a magánbeszélgetésekről névtelenül nyilatkozó forrás.

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban Moszkvát részesítette előnyben, Emmanuel Macron francia elnök pedig Genfet javasolta ideális találkozóhelynek. A svájci külügyminiszter "mentességet" ígért Putyinnak a vele szemben fennálló háborús bűnökkel kapcsolatos elfogatóparancs alól, ha a semlegességéről ismert országot választanák a béketárgyalások helyszínéül.

Magyarország kényelmetlen választás lehet Ukrajna számára, mivel felidézi az 1994-es Budapesti Memorandumot, amelyben az USA, az Egyesült Királyság és Oroszország ígéretet tett Ukrajna függetlenségének, szuverenitásának és határainak tiszteletben tartására, cserébe azért, hogy az ország lemondott nukleáris fegyvereiről. Putyin 2014-es Ukrajna elleni támadása bizonyította a megállapodás értelmetlenségét, amikor a szerződést aláíró felek egyike sem biztosított katonai erőket a támadások elhárítására.

