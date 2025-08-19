  • Megjelenítés
Váratlan fordulat: Budapest lehet a kulcs az orosz-ukrán békefolyamatban
Gazdaság

Váratlan fordulat: Budapest lehet a kulcs az orosz-ukrán békefolyamatban

Portfolio
A Fehér Ház egy lehetséges háromoldalú találkozót tervez az amerikai, orosz és ukrán elnökök között Budapesten, amely a több éve tartó háború lezárását célzó tárgyalások következő lépése lehet - írta meg a Politico. Korábban más lapok is beszámoltak erről a lehetőségről.

Az amerikai titkosszolgálat már készül a csúcstalálkozóra Magyarországon. A cikk megjegyzi, hogy Orbán Viktor Donald Trumppal szoros kapcsolatot ápol az első hivatali ciklusa óta.

Bár a titkosszolgálat gyakran több helyszínt is felderít, és a végső helyszín még változhat,

Budapest a Fehér Ház első számú választásává kezd válni

- állítja két, a magánbeszélgetésekről névtelenül nyilatkozó forrás.

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban Moszkvát részesítette előnyben, Emmanuel Macron francia elnök pedig Genfet javasolta ideális találkozóhelynek. A svájci külügyminiszter "mentességet" ígért Putyinnak a vele szemben fennálló háborús bűnökkel kapcsolatos elfogatóparancs alól, ha a semlegességéről ismert országot választanák a béketárgyalások helyszínéül.

Magyarország kényelmetlen választás lehet Ukrajna számára, mivel felidézi az 1994-es Budapesti Memorandumot, amelyben az USA, az Egyesült Királyság és Oroszország ígéretet tett Ukrajna függetlenségének, szuverenitásának és határainak tiszteletben tartására, cserébe azért, hogy az ország lemondott nukleáris fegyvereiről. Putyin 2014-es Ukrajna elleni támadása bizonyította a megállapodás értelmetlenségét, amikor a szerződést aláíró felek egyike sem biztosított katonai erőket a támadások elhárítására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

