Végleg bezárt egy SPAR-üzlet Magyarország ikonikus helyszínén

A tatai Rákóczi utcában működő City SPAR augusztus 19-én véglegesen beszüntette működését. A vásárlókat kihelyezett közlemény tájékoztatta arról, hogy az üzlet többé nem nyit ki. A bezárás különös jelentőséggel bír, hiszen
a SPAR üzletlánc éppen Tatán kezdte meg működését több évtizeddel ezelőtt.
Fontos kiemelni, hogy a történelmi jelentőségű első SPAR-üzlet továbbra is fogadja a vásárlókat, a mostani bezárás egy másik tatai egységet érint.
A 24.hu korabeli tudósítása szerint 1991 őszén az Ady Endre úton nyílt meg az ország első SPAR üzlete. Az akkori bolt már nyugat-európai színvonalat képviselt: széles áruválasztékkal, korszerű berendezésekkel és a magyar vásárlók számára addig ismeretlen vásárlási élménnyel szolgált. A megnyitón a Generál Rt. és osztrák partnereik vezetői is részt vettek, akik kiemelték, hogy a tatai üzlet a minőségi kereskedelem új korszakát hivatott elindítani Magyarországon.
A hivatalos közlemény szerint a Rákóczi utcai City SPAR augusztus 19-től végérvényesen bezárt. A vásárlók számára a lánc többi tatai és környékbeli egysége továbbra is elérhető, azonban a döntés sokakat váratlanul ért, mivel
az üzlet hosszú időn keresztül a belváros egyik meghatározó élelmiszerüzlete volt.
Más Spar-üzletek is bezárnak
Néhány héttel ezelőtt Szegeden, a Tápai úton szűnt meg egy SPAR üzlet, ami a helyiek körében értetlenséget váltott ki, mivel a környék egyetlen jelentősebb élelmiszerüzlete volt. Bár a közelben található egy kisebb Tesco, sokan nem tartják megfelelő alternatívának.
Augusztus végén bezár a kisújszállási Spar üzlet is, miután a vállalat eredményességi felülvizsgálata kimutatta, hogy hosszú távon sem működtethető nyereségesen.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
