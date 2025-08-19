  • Megjelenítés
Végleg bezárt Magyarország első SPAR-üzlete
Gazdaság

Végleg bezárt Magyarország első SPAR-üzlete

Portfolio
Bezárt a tatai City SPAR, amely a magyar kiskereskedelmi lánc első hazai üzleteként nyitott meg több mint három évtizede. Az augusztus 19-én végleg lehúzott rolók egy korszak végét jelzik a város kereskedelmi életében - számolt be a Kemma.

A tatai Rákóczi utcában működő City SPAR augusztus 19-én véglegesen beszüntette működését. A vásárlókat kihelyezett közlemény tájékoztatta arról, hogy az üzlet többé nem nyit ki. A bezárás különös jelentőséggel bír, hiszen Magyarország első SPAR szupermarketje éppen Tatán kezdte meg működését több évtizeddel ezelőtt.

A 24.óra korabeli tudósítása szerint 1991 őszén az Ady Endre úton nyílt meg az ország első SPAR üzlete. Az akkori bolt már nyugat-európai színvonalat képviselt: széles áruválasztékkal, korszerű berendezésekkel és a magyar vásárlók számára addig ismeretlen vásárlási élménnyel szolgált. A megnyitón a Generál Rt. és osztrák partnereik vezetői is részt vettek, akik kiemelték, hogy a tatai üzlet a minőségi kereskedelem új korszakát hivatott elindítani Magyarországon.

A hivatalos közlemény szerint a Rákóczi utcai City SPAR augusztus 19-től végérvényesen bezárt. A vásárlók számára a lánc többi tatai és környékbeli egysége továbbra is elérhető, azonban a döntés sokakat váratlanul ért, mivel

az üzlet hosszú időn keresztül a belváros egyik meghatározó élelmiszerüzlete volt.

Más Spar-üzletek is bezárnak

Néhány héttel ezelőtt Szegeden, a Tápai úton szűnt meg egy SPAR üzlet, ami a helyiek körében értetlenséget váltott ki, mivel a környék egyetlen jelentősebb élelmiszerüzlete volt. Bár a közelben található egy kisebb Tesco, sokan nem tartják megfelelő alternatívának.

Augusztus végén bezár a kisújszállási Spar üzlet is, miután a vállalat eredményességi felülvizsgálata kimutatta, hogy hosszú távon sem működtethető nyereségesen.

Kapcsolódó cikkünk

Bezár egy Spar-üzlet - Mi áll a háttérben?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mol Dunai Finomító Dufi kőolajvezeték munkás
Gazdaság
Itt a bejelentés: újraindult az olajszállítás Magyarországra a Barátság-vezetéken
Pénzcentrum
Meglepő dolog derült ki a kormány terveiről: itt a várva várt fordulat a magyar energiapolitikában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility