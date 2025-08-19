Veszélyes baktérium jelent meg egy megyeszékhelyen

Soron kívüli vízhálózati fertőtlenítés és speciális, a baktériumok megtelepedését gátló berendezés felszerelése kezdődik valamennyi városi fenntartású intézményben - közölte a székesfehérvári önkormányzat, miután a város polgármestere hétfőn több intézkedést is elindított.

Cser-Palkovics András polgármester közösségi oldalán arról számolt be, hogy a Fejérvíz rendszeres mérései és tájékoztatása szerint a város vízhálózatában és vízbázisaiban nincs jelen a Pseudomonas aeruginosa baktérium, valamint megerősítette: "ennek ellenére azért teszünk most lépéseket, mert a városi intézményekbe, az intézményekben található vízminőségbe vetett közbizalom nem inoghat meg". Úgy vélte, ezt úgy tudják elérni, ha a lehetőségét is felszámolják annak, hogy a baktérium megjelenjen az általuk fenntartott intézményekben.

Jelezte, hogy az elmúlt napok szakmai egyeztetései alapján elrendelte az önkormányzati intézmények, kiemelten a bölcsődék és óvodák belső vízhálózatának soron kívüli, megelőző fertőtlenítését; a szúrópróbaszerű, soron kívüli vízminőségtesztet két olyan intézményben, ahol a nyári zárva tartás okán fennállhat a baktériumnak kedvező, pangóvíz-helyzet. A laborkapacitások korlátozottak, és érthető módon ezeket jelenleg a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház hálózatának folyamatos ellenőrzése nagyrészt leköti.

Hosszú távú megoldást keresnek

A városvezető közölte: hosszú távú megoldást keresnek, ezért elrendelte az önkormányzati intézmények új technológiával történő felszerelésének előkészítését, amely megelőzi a baktérium megjelenését, és így a közbizalom megingásának lehetőségét is az intézmények vízminőségében. A technológiát - kísérleti jelleggel - nagyobb létesítményben is kipróbálták már, például a Sóstói Stadionban, és azóta is sikeresen alkalmazzák ott - tette hozzá.

Egy állandó, speciális, emberre veszélytelen fertőtlenítőszert fognak alkalmazni, és az ezt adagoló berendezést szerelik fel az épületek belső hálózatán, és ennek kiépítésére polgármesteri döntéssel átcsoportosított 30 millió forintot, de ezt az összeget szükség esetén emelik.

Előtte azonban rendkívüli fertőtlenítést végeznek, ezért a csapvíz nem lesz fogyasztható az érintett intézményekben legfeljebb 1-3 napig

- jegyezte meg.

A polgármester azt is közölte, hogy az önkormányzat fenntartja ajánlatát mind a Szent György Kórház, mind a Szakképzési Centrum, mind a Székesfehérvári Tankerület felé, hogy kész bármilyen segítséget megadni számukra. Hétfőn tájékoztatta a Székesfehérvári Szakképzési Centrum az önkormányzatot arról, hogy az Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában is kimutatták azt a baktériumot (Pseudomonas aeruginosa), amelyet korábban a Szent György Kórház szülészeti osztályán, ám ott a fenntartók a szükséges szakmai lépéseket megtették. Időközben a tankerület és a szakképzési centrum is arról tájékoztatta a városvezetőt, hogy a fenntartásukban lévő székesfehérvári iskolákban is megtörténik a megelőző fertőtlenítés.

Cser-Palkovics András leszögezte: a Fejérvíz tájékoztatása szerint nem a város vízbázisát, vízkészleteit vagy ivóvízvezeték-hálózatának egészét érintő problémáról van szó, hanem az adott épületek vezetékrendszerén belül van jelen a baktérium.

