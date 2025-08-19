Zuhannak a hajózási díjak, megint mélypontra süllyedt a világkereskedelem kulcsindexe

A Baltic Exchange fő tengeri fuvarozási indexe kéthetes mélypontra süllyedt kedden az ömlesztettáru-szállító hajók iránti kereslet csökkenése miatt – írja a Reuters. Mindez arra utal, hogy a Donald Trump amerikai elnök vámjai miatt elnindult kereskedelmi háború már marja a szállítmányozási piacot is.

A szárazáru-szállító hajók díjszabását követő fő index 58 ponttal (2,9%) csökkent 1964 pontra, elérve az augusztus 5. óta mért legalacsonyabb szintet.

Az ömlesztettáru-szállító hajók indexe 189 ponttal, vagyis közel 6%-kal esett vissza 3023 pontra, szintén kéthetes mélypontra süllyedve.

A jellemzően 150 000 tonnás rakományokat, például vasércet és szenet szállító járművek napi átlagos foglalása 1566 dollárral 25 072 dollárra csökkent.

A vasérc határidős árai estek, amit a legnagyobb fogyasztó, Kína északi régiójában bevezetett termeléskorlátozások és a gyengülő acélpiac miatti keresleti aggodalmak okoztak. A Mysteel tanácsadó cég közlése szerint Kína kulcsfontosságú acélgyártó központjában, Tangsanban egyes acélművek szóbeli utasítást kaptak a termelés visszafogására, hogy jobb levegőminőséget biztosítsanak Pekingben a második világháború végét ünneplő katonai parádéra.

Eközben a panamax index 7 ponttal (0,4%) emelkedett 1637-re.

A jellemzően 60 000-70 000 tonna szenet vagy gabonát szállító panamax hajók napi átlagos bevétele 64 dollárral nőtt, elérve a 14 737 dollárt.

A kisebb hajók kategóriájában a supramax index 8 ponttal (0,6%) emelkedett 1369-re.

A kereskedelmi háború miatt már több jel utal arra, hogy a világkereskedelem visszaesett, de biztosan stagnál. Főként a nyersanyagszállításnál érzékelhető a megtorpanás, de az EU kereskedelmi többletének teljes szublimálása az előző hónapban arra utal, hogy az árutranszfer is visszaesett.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images