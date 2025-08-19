Zuhannak a hajózási díjak, megint mélypontra süllyedt a világkereskedelem kulcsindexe

A szárazáru-szállító hajók díjszabását követő fő index 58 ponttal (2,9%) csökkent 1964 pontra, elérve az augusztus 5. óta mért legalacsonyabb szintet.
Az ömlesztettáru-szállító hajók indexe 189 ponttal, vagyis közel 6%-kal esett vissza 3023 pontra, szintén kéthetes mélypontra süllyedve.
A jellemzően 150 000 tonnás rakományokat, például vasércet és szenet szállító járművek napi átlagos foglalása 1566 dollárral 25 072 dollárra csökkent.
A vasérc határidős árai estek, amit a legnagyobb fogyasztó, Kína északi régiójában bevezetett termeléskorlátozások és a gyengülő acélpiac miatti keresleti aggodalmak okoztak. A Mysteel tanácsadó cég közlése szerint Kína kulcsfontosságú acélgyártó központjában, Tangsanban egyes acélművek szóbeli utasítást kaptak a termelés visszafogására, hogy jobb levegőminőséget biztosítsanak Pekingben a második világháború végét ünneplő katonai parádéra.
Eközben a panamax index 7 ponttal (0,4%) emelkedett 1637-re.
A jellemzően 60 000-70 000 tonna szenet vagy gabonát szállító panamax hajók napi átlagos bevétele 64 dollárral nőtt, elérve a 14 737 dollárt.
A kisebb hajók kategóriájában a supramax index 8 ponttal (0,6%) emelkedett 1369-re.
A kereskedelmi háború miatt már több jel utal arra, hogy a világkereskedelem visszaesett, de biztosan stagnál. Főként a nyersanyagszállításnál érzékelhető a megtorpanás, de az EU kereskedelmi többletének teljes szublimálása az előző hónapban arra utal, hogy az árutranszfer is visszaesett.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Azt mondják, rekordot döntött az ukrán mesterlövész: 4 kilométerről adott le halálos találatot
Állítólag egyből két orosz katonát is kilőtt.
Alig nyitották meg Kínát az Nvidia előtt, máris új chippel tarolna a piacon
Kiszivárogtak a vállalat tervei.
Ingatlanpiaci elemzőt keres a Portfolio, jelentkezz hozzánk!
Rengeteg tanulási és fejlődési lehetőséggel várunk.
Már nyomtatják a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszer-utalványait, így fognak kinézni
Zsigó Róbert államtitkár a közösségi oldalán mutatta meg az utalványokat.
Elmondta Szergej Lavrov, mit akarnak az oroszok a háború hosszú távú lezárásához
Csak akkor lehet megállapodás, ha ez teljesül.
Történelmi találkozó készül Putyin és Zelenszkij közt - Mekkora az esélye, hogy tényleg vége lesz a háborúnak?
Nézzük meg a lehetséges forgatókönyveket.
Evakuáció indult: 220 kilométeres sebességgel közeledik a pusztító hurrikán
Akár 15 méteres hullámokat is felverhet.
Mi a baj dollárral?
Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr
Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni Mindenki jól jár a 3%-os hitellel? - Nem biztos. Sokan úgy gondolják, hogy a 3%-os kamat
Az AI gazdasági ára: Mibe kerül a terminátor-forgatókönyv elkerülése?
Amióta a szakértőkön kívüli világ is AI-lázban ég, a félelmek gyakran nagyobb sajtót kapnak, mint a technológiával járó előnyök. Vendégszerzőnk kutatások alapján vizsgálja meg, hogyan
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Otthon Start Program - Büntetési szabályok
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - Büntetési szabályok A 3%-os kamattámogatott Otthon Start Hitel óriási segítség lehet az ingatlanvásárlás előtt állóknak, a
Amikor Soros és Trump együtt szív
Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Stratégiai lehetőség ipari és kereskedelmi vállalkozások számára (x)
Mit bír ki egy tető 2025-ben? (x)
A szélsőséges időjárás nem a jövő problémája, te felkészültél?
Így változtatja meg Újbudát a Metrodom River: nem csak lakások épülnek (x)
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.