  • Megjelenítés
Hiába az amerikai fenyegetések, India kitart az orosz olaj mellett
Gazdaság

Hiába az amerikai fenyegetések, India kitart az orosz olaj mellett

Portfolio
Úgy néz ki, hogy az amerikai figyelmeztetések és a másodlagos vámok ellenére az Indian Oil és a Bharat Petroleum, India két állami olajfinomítója továbbra is kitart az orosz olajimport mellett.

A Reuters értesülései szerint a két vállalat legújabban

szeptember és október havi leszállításra is kötött szerződéseket az orosz nyersolajra,

miután azt újra nagy diszkonttal lehet beszerezni.

Az indiai finomítók egy része júliusban leállította vásárlásait a szűkülő kedvezmények miatt, valamint azért, mert Donald Trump elnök augusztus 27-től további 25%-os vámot is kilátásba helyezett az indiai árukra az orosz olajvásárlások miatt. Jelenleg a hatályban lévő vám mértéke 25 % (augusztus 1-től), ami így további 25 %-os másodlagos vámmal egészülhet ki a hónap végétől. Összességében tehát egy 50%-os vámtarifával kell majd számolnia Indiának - ami az amerikai kereskedelmi partnerek között az egyik legmagasabb érték.

Ráadásul egyelőre nem úgy néz ki, hogy a Kínai vámokhoz hasonlóan itt is halasztás lesz: az amerikai kereskedelmi tárgyalóküldöttség nemrég lemondta augusztus végi indiai látogatását, ahol az orosz olajat is érintő kétoldalú kereskedelmi megállapodásokról tárgyaltak volna.

Az orosz Urals nyersolaj jelenleg hordónként körülbelül 3 dollár diszkonttal lehet megvásárolni a piacon, ami ismét vonzóvá teszi az indiai finomítók számára

Az indiai vállalatok nem kommentálták az értesüléseket, de az IOC, az ország legnagyobb finomítója hétfőn azt közölte elemzőkkel, hogy a gazdasági szempontok függvényében továbbra is vásárolni fog orosz olajat.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Charlie és Bruno

Merre mozdulhat az arany ára?

Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
budapest tűzijáték
Gazdaság
Nézzük, hogy mit csinál a forint az államalapítás ünnepén
Pénzcentrum
Rémálom lett a magyar pár házvásárlásából: pincébe zárt ember, állandóan kivonuló rendőrség
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility