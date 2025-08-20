Hiába az amerikai fenyegetések, India kitart az orosz olaj mellett

Úgy néz ki, hogy az amerikai figyelmeztetések és a másodlagos vámok ellenére az Indian Oil és a Bharat Petroleum, India két állami olajfinomítója továbbra is kitart az orosz olajimport mellett.

A Reuters értesülései szerint a két vállalat legújabban

szeptember és október havi leszállításra is kötött szerződéseket az orosz nyersolajra,

miután azt újra nagy diszkonttal lehet beszerezni.

Az indiai finomítók egy része júliusban leállította vásárlásait a szűkülő kedvezmények miatt, valamint azért, mert Donald Trump elnök augusztus 27-től további 25%-os vámot is kilátásba helyezett az indiai árukra az orosz olajvásárlások miatt. Jelenleg a hatályban lévő vám mértéke 25 % (augusztus 1-től), ami így további 25 %-os másodlagos vámmal egészülhet ki a hónap végétől. Összességében tehát egy 50%-os vámtarifával kell majd számolnia Indiának - ami az amerikai kereskedelmi partnerek között az egyik legmagasabb érték.

Ráadásul egyelőre nem úgy néz ki, hogy a Kínai vámokhoz hasonlóan itt is halasztás lesz: az amerikai kereskedelmi tárgyalóküldöttség nemrég lemondta augusztus végi indiai látogatását, ahol az orosz olajat is érintő kétoldalú kereskedelmi megállapodásokról tárgyaltak volna.

Az orosz Urals nyersolaj jelenleg hordónként körülbelül 3 dollár diszkonttal lehet megvásárolni a piacon, ami ismét vonzóvá teszi az indiai finomítók számára

Az indiai vállalatok nem kommentálták az értesüléseket, de az IOC, az ország legnagyobb finomítója hétfőn azt közölte elemzőkkel, hogy a gazdasági szempontok függvényében továbbra is vásárolni fog orosz olajat.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock