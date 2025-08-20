Jelzálogcsalással vádolják a Fed egyik kormányzóját: Trump felszólította a lemondásra

Trump szerdán kijelentette, hogy Lisa Cook Fed kormányzónak "most azonnal le kell mondania", Pulte állításaira hivatkozva, miközben az FHFA vezetője a közösségi médiában azt írta, hogy a vádak alapján Trumpnak "oka van elbocsátani" őt.

I believe the President has great cause to fire Lisa Cook, should he decide to do so. https://t.co/y0AvMGRPnH — Pulte (@pulte) August 20, 2025

Pulte augusztus 15-én levelet írt Pam Bondi főügyésznek és Ed Martin igazságügyi tisztviselőnek, amelyben felvetette, hogy Cook bűncselekményt követhetett el. A levél szerint

Cook meghamisított banki dokumentumokat és ingatlan-nyilvántartásokat, hogy kedvezőbb hitelfeltételeket szerezzen, potenciálisan jelzálogcsalást követve el.

A dokumentumok szerint Cook 2021-ben 203 ezer dolláros, 15 éves jelzáloghitelt vett fel egy michigani ingatlanra, amelyben vállalta, hogy azt elsődleges lakhelyeként használja legalább egy évig. Két héttel később azonban egy 540 ezer dolláros, 30 éves jelzáloghitelt vett fel egy georgiai ingatlanra, amelyre szintén elsődleges lakhelyként tett ígéretet.

Pulte azt is állítja, hogy

Cook később bérbeadásra hirdette a georgiai ingatlant, ami ellentmond az elsődleges lakhelyként való használat ígéretének.

A levélhez csatolta a jelzáloghitel-dokumentumok másolatait és egy 2022-es bérleti hirdetést.

A Trump-adminisztráció korábban más prominens demokratákkal, köztük Adam Schiff kaliforniai szenátorral és Letitia James New York-i főügyésszel szemben is jelzálogcsalási vádakat fogalmazott meg.

Cook lemondása újabb lehetőséget teremtene Trump számára, hogy saját jelöltjét nevezze ki a Fed igazgatótanácsába, miközben a jegybank kamatcsökkentésére irányuló nyomásgyakorlást folytat. Az elnök korábban kijelentette, hogy csak olyan új elnököt választ, aki egyetért a kamatok csökkentésével.

Cook-ot Joe Biden elnök jelölte a Fed-be, és 2022-ben lépett hivatalba, mint az első fekete nő a Fed igazgatótanácsában. Megbízatása 2038-ban járna le.

