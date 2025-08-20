  • Megjelenítés
Jelzálogcsalással vádolják a Fed egyik kormányzóját: Trump felszólította a lemondásra
Gazdaság

Jelzálogcsalással vádolják a Fed egyik kormányzóját: Trump felszólította a lemondásra

Portfolio
Donald Trump felszólította Lisa Cook Fed kormányzót a lemondásra, miután Bill Pulte, a Szövetségi Lakásfinanszírozási Ügynökség (FHFA) igazgatója vizsgálatot sürgetett Cook jelzáloghiteleivel kapcsolatban - írta meg a Bloomberg.

Trump szerdán kijelentette, hogy Lisa Cook Fed kormányzónak "most azonnal le kell mondania", Pulte állításaira hivatkozva, miközben az FHFA vezetője a közösségi médiában azt írta, hogy a vádak alapján Trumpnak "oka van elbocsátani" őt.

Pulte augusztus 15-én levelet írt Pam Bondi főügyésznek és Ed Martin igazságügyi tisztviselőnek, amelyben felvetette, hogy Cook bűncselekményt követhetett el. A levél szerint

Cook meghamisított banki dokumentumokat és ingatlan-nyilvántartásokat, hogy kedvezőbb hitelfeltételeket szerezzen, potenciálisan jelzálogcsalást követve el.

A dokumentumok szerint Cook 2021-ben 203 ezer dolláros, 15 éves jelzáloghitelt vett fel egy michigani ingatlanra, amelyben vállalta, hogy azt elsődleges lakhelyeként használja legalább egy évig. Két héttel később azonban egy 540 ezer dolláros, 30 éves jelzáloghitelt vett fel egy georgiai ingatlanra, amelyre szintén elsődleges lakhelyként tett ígéretet.

Pulte azt is állítja, hogy

Cook később bérbeadásra hirdette a georgiai ingatlant, ami ellentmond az elsődleges lakhelyként való használat ígéretének.

A levélhez csatolta a jelzáloghitel-dokumentumok másolatait és egy 2022-es bérleti hirdetést.

A Trump-adminisztráció korábban más prominens demokratákkal, köztük Adam Schiff kaliforniai szenátorral és Letitia James New York-i főügyésszel szemben is jelzálogcsalási vádakat fogalmazott meg.

Cook lemondása újabb lehetőséget teremtene Trump számára, hogy saját jelöltjét nevezze ki a Fed igazgatótanácsába, miközben a jegybank kamatcsökkentésére irányuló nyomásgyakorlást folytat. Az elnök korábban kijelentette, hogy csak olyan új elnököt választ, aki egyetért a kamatok csökkentésével.

Cook-ot Joe Biden elnök jelölte a Fed-be, és 2022-ben lépett hivatalba, mint az első fekete nő a Fed igazgatótanácsában. Megbízatása 2038-ban járna le.

Kapcsolódó cikkünk

Közeledik az igazság pillanata: eldőlhet, milyen éved lesz a tőzsdén

Trump vs. dollár: kiütés vagy van visszaút?

Stabil kilátás az Egyesült Államoknak: a Fed függetlensége lehet az egyetlen veszély

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Charlie és Bruno

Merre mozdulhat az arany ára?

Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
budapest tűzijáték
Gazdaság
Nézzük, hogy mit csinál a forint az államalapítás ünnepén
Pénzcentrum
"Banántrükkel" fosztják ki rafkós vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility