Megérkezett a jó hír, amire a legtöbb magyar ember várt
Hullámzó hidegfront érkezik, amely véget vet a kánikulának és heves zivatarokat hozhat, különösen az ország déli részén, ahol a HungaroMet narancssárga figyelmeztetést adott ki - írta az Időkép.

A nyugodt nyári időszak után

csütörtökön jelentős időjárás-változás várható, amikor nyugat felől egy hullámzó hidegfront éri el az országot.

A hajnali és reggeli órákban az Északi-középhegységben és az Észak-Alföldön már záporok, zivatarok alakulhatnak ki, majd a nap folyamán délnyugat felől újabb zivataros csapadékhullám érkezik.

Az ország területén jelentős hőmérsékleti különbségek alakulhatnak ki: míg délen és az Alföldön hosszabb napsütéses időszakok mellett még 30-36 fokos kánikula várható, addig a felhősebb, gyakrabban csapadékos nyugati és északnyugati országrészekben mindössze 23-26 fok lesz jellemző. Ez akár 12-13 fokos hőmérséklet-különbséget is eredményezhet az ország két vége között.

A meteorológiai előrejelzések szerint a reggeli zivatarok még nem lesznek intenzívek, azonban délután és este már erősebb viharok is kialakulhatnak, elsősorban az ország déli felén. A veszélyhelyzetre tekintettel

a HungaroMet öt déli vármegyére narancssárga figyelmeztetést adott ki.

A hevesebb zivatarokat 2-4 centiméteres jégeső, felhőszakadás és 80-90 kilométer/órát meghaladó széllökések kísérhetik.

A front átvonulása után, csütörtök éjjel és pénteken kezdetben még országszerte előfordulhatnak záporok és zivatarok, majd délutánra a csapadékzóna kelet felé helyeződik át, miközben nyugat felől fokozatosan stabilizálódik a légkör és felszakadozik a felhőzet. A szél északira-északnyugatira fordul, erős, a Dunántúlon viharos lökésekkel. A pénteki nap folyamán a hőmérséklet jelentősen visszaesik, délutánra mindössze 20-27 fok várható.

