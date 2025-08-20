Nézzük, hogy mit csinál a forint az államalapítás ünnepén

Az euró/forint árfolyam a tegnap reggeli erősödést követően egy szűk tartományba szorult be 394-393,5 forint közé. Technikai szempontból érdemes lesz azt megfigyelni, hogy ebből a konszolidációs helyzetből mely irányba tud majd kitörni a forint.

Eközben a forint hajnalban tovább gyengült - részben köszönhetően a dollárindex erősségének -a dollárral szemben és a reggeli órákban már a 339-es szintet is megcsípte. Az előző devizapárhoz hasonlóan a forint/dollár árfolyam is egy hasonló, nagyjából 3 forintos sávban mozog augusztus 13-a óta.