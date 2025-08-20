  • Megjelenítés
Nézzük, hogy mit csinál a forint az államalapítás ünnepén
Gazdaság

Nézzük, hogy mit csinál a forint az államalapítás ünnepén

Portfolio
Az államalapítás ünnepén sincs megállás a forint számára: az euróval szemben szűk sávban konszolidálódik, míg a dollárral szemben hajnalban a 339-es szintet is megérintette. A hazai nemzeti ünnep miatt a bankközi devizapiac zárva tart, így a likviditás is alacsonyabb a megszokottnál. Ilyenkor kisebb forgalom mellett már viszonylag kis tételek is látványosabb árfolyammozgást válthatnak ki, és korábban is előfordult, hogy ünnepnapon a forint jelentősebb elmozdulást mutatott. Ezért a piac most azt figyeli, hogy a több napja tartó oldalazásból melyik irányba törhet ki a magyar deviza.
Az euró/forint árfolyam a tegnap reggeli erősödést követően egy szűk tartományba szorult be 394-393,5 forint közé. Technikai szempontból érdemes lesz azt megfigyelni, hogy ebből a konszolidációs helyzetből mely irányba tud majd kitörni a forint.

Eközben a forint hajnalban tovább gyengült - részben köszönhetően a dollárindex erősségének -a dollárral szemben és a reggeli órákban már a 339-es szintet is megcsípte. Az előző devizapárhoz hasonlóan a forint/dollár árfolyam is egy hasonló, nagyjából 3 forintos sávban mozog augusztus 13-a óta.

