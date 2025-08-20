Rendkívül megosztottak a Fed-tisztviselők: évtizedek óta nem történt ilyen a kamatdöntésen

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!

A szerdán nyilvánosságra hozott jegyzőkönyv szerint a Fed-bankárok véleménye megoszlott, és bár végül

a kamatszint változatlanul hagyása mellett döntöttek, két Fed-kormányzó a csökkentés mellett érvelt.

A döntéshozók kiemelték a gazdaságot fenyegető növekvő kockázatokat, de egyetértettek abban, hogy a jelenlegi monetáris politikai álláspont megfelelő.

A résztvevők általában mindkét mandátummal kapcsolatos kockázatokra rámutattak, kiemelve a felfelé irányuló inflációs és a lefelé irányuló foglalkoztatási kockázatokat

- áll a jegyzőkönyvben.

Christopher Waller és Michelle Bowman kormányzók a kamattartás ellen szavaztak, és a kamatcsökkentés megkezdését támogatták.

Ez volt az első alkalom több mint 30 éve, hogy több kormányzó is a kamatdöntés ellen szavazott.

A megbeszélésen központi szerepet játszottak Donald Trump elnök vámintézkedései. "Az inflációs kockázatokkal kapcsolatban a résztvevők rámutattak a vámok bizonytalan hatásaira és arra a lehetőségre, hogy az inflációs várakozások elszakadhatnak a horgonytól" - olvasható a jegyzőkönyvben.

A résztvevők különböző véleményeket fogalmaztak meg a gazdaság és a monetáris politika jövőbeli irányáról.

A Fed szakértői értékelése szerint a gazdasági növekedés "lanyha" volt az év első felében, bár a munkanélküliség alacsony maradt.

A Fed-tisztviselők megjegyezték, hogy "a foglalkoztatás lefelé irányuló kockázata jelentősen megnövekedett a gazdasági aktivitás és a fogyasztói kiadások növekedésének lassulásával, és egyes beérkező adatok a munkaerőpiaci feltételek gyengülésére utaltak".

A jegyzőkönyv közzétételére két nappal azelőtt került sor, hogy Jerome Powell Fed-elnök pénteken beszédet mond a jegybank éves Jackson Hole-i szimpóziumán. Várhatóan Powell jelezni fogja a Fed rövid távú kamatpolitikai irányát és hosszabb távú kilátásait.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images