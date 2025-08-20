  • Megjelenítés
Rendkívül megosztottak a Fed-tisztviselők: évtizedek óta nem történt ilyen a kamatdöntésen
Gazdaság

Rendkívül megosztottak a Fed-tisztviselők: évtizedek óta nem történt ilyen a kamatdöntésen

Portfolio
A Fed júliusi ülésén aggodalmak merültek fel a munkaerőpiac és az infláció állapotával kapcsolatban, de a jegybanki döntéshozók többsége szerint még korai lenne kamatot csökkenteni - derül ki az ülés most nyilvánosságra hozott jegyzőkönyvéből, amelyről a CNBC számolt be.
Portfolio Budapest Economic Forum 2025
A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!
Információ és jelentkezés

A szerdán nyilvánosságra hozott jegyzőkönyv szerint a Fed-bankárok véleménye megoszlott, és bár végül

a kamatszint változatlanul hagyása mellett döntöttek, két Fed-kormányzó a csökkentés mellett érvelt.

A döntéshozók kiemelték a gazdaságot fenyegető növekvő kockázatokat, de egyetértettek abban, hogy a jelenlegi monetáris politikai álláspont megfelelő.

A résztvevők általában mindkét mandátummal kapcsolatos kockázatokra rámutattak, kiemelve a felfelé irányuló inflációs és a lefelé irányuló foglalkoztatási kockázatokat

- áll a jegyzőkönyvben.

Christopher Waller és Michelle Bowman kormányzók a kamattartás ellen szavaztak, és a kamatcsökkentés megkezdését támogatták.

Ez volt az első alkalom több mint 30 éve, hogy több kormányzó is a kamatdöntés ellen szavazott.

A megbeszélésen központi szerepet játszottak Donald Trump elnök vámintézkedései. "Az inflációs kockázatokkal kapcsolatban a résztvevők rámutattak a vámok bizonytalan hatásaira és arra a lehetőségre, hogy az inflációs várakozások elszakadhatnak a horgonytól" - olvasható a jegyzőkönyvben.

A résztvevők különböző véleményeket fogalmaztak meg a gazdaság és a monetáris politika jövőbeli irányáról.

A Fed szakértői értékelése szerint a gazdasági növekedés "lanyha" volt az év első felében, bár a munkanélküliség alacsony maradt.

A Fed-tisztviselők megjegyezték, hogy "a foglalkoztatás lefelé irányuló kockázata jelentősen megnövekedett a gazdasági aktivitás és a fogyasztói kiadások növekedésének lassulásával, és egyes beérkező adatok a munkaerőpiaci feltételek gyengülésére utaltak".

A jegyzőkönyv közzétételére két nappal azelőtt került sor, hogy Jerome Powell Fed-elnök pénteken beszédet mond a jegybank éves Jackson Hole-i szimpóziumán. Várhatóan Powell jelezni fogja a Fed rövid távú kamatpolitikai irányát és hosszabb távú kilátásait.

Kapcsolódó cikkünk

Jelzálogcsalással vádolják a Fed egyik kormányzóját: Trump felszólította a lemondásra

Közeledik az igazság pillanata: eldőlhet, milyen éved lesz a tőzsdén

Trump vs. dollár: kiütés vagy van visszaút?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Charlie és Bruno

Merre mozdulhat az arany ára?

Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
budapest tűzijáték
Gazdaság
Nézzük, hogy mit csinál a forint az államalapítás ünnepén
Pénzcentrum
"Banántrükkel" fosztják ki rafkós vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility