Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M1-esen: több kilométeres a torlódás
Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M1-esen: több kilométeres a torlódás

MTI
Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a 96-os kilométernél szerdán, emiatt sávzárásra és 4-5 kilométeres torlódásra kell számítaniuk az arra közlekedőknek - tájékoztatott az Útinform a honlapján.

Azt írták, a baleset egy kiépített fix terelésben történt, és aki teheti, a 94-es kilométernél letérve a Bábolna-Bana útvonalon kerüljön.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján azt közölte, hogy a személyautó Ács közelében lesodródott az úttestről, "letarolta a szalagkorlátot és egy hirdetőtáblát".

A járműben ketten utaztak, őket a mentők vizsgálják

-tették hozzá.

Kitértek rá, hogy a műszaki mentést végző ácsi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, a balesethez az ácsi önkéntes tűzoltók is kivonultak, a helyszínre mentőhelikopter is érkezik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

