Szokatlan objektum száguld a Naprendszer felé, tényleg idegen űrhajó lehet?

A júliusban észlelt 3I/Atlas az 'Oumuamua (2017) és a 2I/Borisov (2019) után a harmadik azonosított csillagközi objektum. A tudományos közösség izgalma fokozódott, miután a Hubble űrteleszkóp képet készített a látogatóról, ami ritka lehetőséget kínál a méretének és kémiai összetételének elemzésére.
Korábban soha nem volt lehetőségünk ilyen objektumot tanulmányozni"
- nyilatkozta Dr. Rebecca Allen, a Swinburne Űrtechnológiai és Ipari Intézetének társigazgatója.
A 3I/Atlas nevében az "i" a csillagközi (interstellar) eredetre utal, a "3" jelzi, hogy ez a harmadik ilyen objektum, az "Atlas" pedig a felfedező teleszkóphálózatra, az Asteroid Terrestrial-impact Last Alert Systemre utal.
Bár egyesek földönkívüli eredetről spekuláltak, a tudósok szerint a 3I/Atlas valószínűleg egy üstökös.
Semmi nem utal arra, hogy ez bármi más lenne, mint egy izgalmas űrszikla a Naprendszeren kívülről, ami önmagában is elég lenyűgöző"
- mondta Dr. Laura Driessen, a Sydney-i Egyetem rádiócsillagásza.
A Hubble képén a 3I/Atlas "bolyhos hógolyóra" emlékeztet. Ködös megjelenését a kómája okozza, amely akkor keletkezik, amikor a Nap felmelegíti az üstökös felszínét, és por, valamint gáz szabadul fel. Az üstököscsóva jelei is megfigyelhetők.
A kutatók már felhasználták a Hubble képét az objektum átmérőjének becslésére, amely kevesebb mint 5,6 kilométer.
Az űrobjektum több mint 200 000 km/h sebességgel halad.
A belső Naprendszeren keresztül fog utazni - a Mars és a Föld pályája között -, majd elhalad a Nap mellett" - magyarázta Allen.
Hiperbolikus pályán mozog, így gravitációsan nem kötődik a Naphoz. Túl gyorsan halad, ezért egyszerűen kirepül a Naprendszer másik oldalán."
A 3I/Atlas várhatóan október és december között közelíti meg legjobban a Napot - mintegy 210 millió kilométerre -, majd folytatja útját a világűrbe. A NASA szerint a Földhöz legközelebb körülbelül 270 millió kilométerre fog elhaladni.
Bár jelenleg halvány, az üstökös várhatóan fényesebb lesz, ahogy közeledik a Naphoz, és végül "a legtöbb nagyobb amatőr teleszkóp számára is elérhetővé válik" - mondta Con Stoitsis, a Victoriai Csillagászati Társaság üstökös- és meteorigazgatója. Azonban még ekkor is valószínűleg csak elmosódott foltként lesz látható, és megfigyeléséhez megfelelő méretű teleszkópra lesz szükség.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
