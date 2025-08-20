Szokatlan objektum száguld a Naprendszer felé, tényleg idegen űrhajó lehet?

A júliusban észlelt 3I/Atlas az 'Oumuamua (2017) és a 2I/Borisov (2019) után a harmadik azonosított csillagközi objektum. A tudományos közösség izgalma fokozódott, miután a Hubble űrteleszkóp képet készített a látogatóról, ami ritka lehetőséget kínál a méretének és kémiai összetételének elemzésére.

Korábban soha nem volt lehetőségünk ilyen objektumot tanulmányozni"

- nyilatkozta Dr. Rebecca Allen, a Swinburne Űrtechnológiai és Ipari Intézetének társigazgatója.

A 3I/Atlas nevében az "i" a csillagközi (interstellar) eredetre utal, a "3" jelzi, hogy ez a harmadik ilyen objektum, az "Atlas" pedig a felfedező teleszkóphálózatra, az Asteroid Terrestrial-impact Last Alert Systemre utal.

Bár egyesek földönkívüli eredetről spekuláltak, a tudósok szerint a 3I/Atlas valószínűleg egy üstökös.

Semmi nem utal arra, hogy ez bármi más lenne, mint egy izgalmas űrszikla a Naprendszeren kívülről, ami önmagában is elég lenyűgöző"

- mondta Dr. Laura Driessen, a Sydney-i Egyetem rádiócsillagásza.

A Hubble képén a 3I/Atlas "bolyhos hógolyóra" emlékeztet. Ködös megjelenését a kómája okozza, amely akkor keletkezik, amikor a Nap felmelegíti az üstökös felszínét, és por, valamint gáz szabadul fel. Az üstököscsóva jelei is megfigyelhetők.

A kutatók már felhasználták a Hubble képét az objektum átmérőjének becslésére, amely kevesebb mint 5,6 kilométer.

Az űrobjektum több mint 200 000 km/h sebességgel halad.

A belső Naprendszeren keresztül fog utazni - a Mars és a Föld pályája között -, majd elhalad a Nap mellett" - magyarázta Allen.

Hiperbolikus pályán mozog, így gravitációsan nem kötődik a Naphoz. Túl gyorsan halad, ezért egyszerűen kirepül a Naprendszer másik oldalán."

A 3I/Atlas várhatóan október és december között közelíti meg legjobban a Napot - mintegy 210 millió kilométerre -, majd folytatja útját a világűrbe. A NASA szerint a Földhöz legközelebb körülbelül 270 millió kilométerre fog elhaladni.

Bár jelenleg halvány, az üstökös várhatóan fényesebb lesz, ahogy közeledik a Naphoz, és végül "a legtöbb nagyobb amatőr teleszkóp számára is elérhetővé válik" - mondta Con Stoitsis, a Victoriai Csillagászati Társaság üstökös- és meteorigazgatója. Azonban még ekkor is valószínűleg csak elmosódott foltként lesz látható, és megfigyeléséhez megfelelő méretű teleszkópra lesz szükség.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images