  • Megjelenítés
A kamatcsökkentés esélye már ötödével csökken, egyre óvatosabb lehet a Fed
Gazdaság

A kamatcsökkentés esélye már ötödével csökken, egyre óvatosabb lehet a Fed

Portfolio
Az atlantai Fed elnöke, Raphael Bostic szerint továbbra is lehetséges egy kamatcsökkentés idén, bár a gazdasági bizonytalanság miatt ez az előrejelzés változhat – számolt be a Reuters a Jackson Hole-i Federal Reserve konferencián elhangzottakról.

Bostic a Metro Atlanta Chamber előtt tartott beszédében kijelentette, hogy továbbra is kitart a korábban jelzett egy kamatcsökkentés mellett, de hangsúlyozta: "a mai világban minden előrejelzés körül széles bizonytalansági sáv húzódik, így nem ragaszkodom mereven semmihez".

Az atlantai Fed elnöke szerint a jelenlegi 4,25-4,5% közötti irányadó kamatszint "enyhén restriktív".

A csütörtöki rosszabb makroadatok alapján óvatosabbak lettek a kereskedők: a szeptemberi 25 bázispontos kamatcsökkentés esélyét 99,9 százalékról 79 százalékra mérsékelték – derül ki az LSEG által összeállított adatokból.

Bostic véleménye szerint az idei gazdasági növekedés "viszonylag visszafogott" lesz, mielőtt jövőre élénkülne, amikor már tisztább kép alakul ki az amerikai gazdaságpolitikáról. Ha ez bekövetkezik,

a Fed abban a helyzetben lenne, hogy monetáris politikáját egy semlegesebb álláspontra hozza vissza.

Bostic kiemelte a monetáris politika következetességének fontosságát: „Amikor a FOMC lép, egy irányba szeretnék haladni, nem pedig fel-le mozogni. Egyirányú megközelítésre törekszünk, mert a váltakozó megközelítés történelmileg azt eredményezte, hogy

az emberek elvesztették a bizalmukat abban, hogy teljesíteni tudjuk a mandátumainkat.

A Fed tisztviselői jelenleg nehéz helyzetben vannak: miközben a munkaerőpiac lassul, az inflációs nyomás még mindig a célérték felett van, és a Trump-adminisztráció vám-, vagyis importadó-emelései miatt tovább növekedhet. A szerdán közzétett Fed-jegyzőkönyv szerint a tisztviselők potenciálisan nehéz politikai kompromisszumokra számítanak ebben a gazdasági környezetben.

Bostic megjegyezte, hogy a Fed politikája az infláció csökkentésére irányult, és az előrehaladás egyenetlen volt. Bár a munkaerőpiac nemrégiben problémákat mutatott, több adatra van szüksége annak megerősítéséhez, hogy a foglalkoztatás valóban romlik.

A gazdasági környezet átmeneti időszakban van, és igyekszem olyan pozíciót felvenni, amely figyelembe veszi, merre tarthat ez az átmenet

– mondta.

Kapcsolódó cikkünk

Romlik a hangulat, lefordulás a tőzsdéken

Egyre mélyrehatóbb válságjelek jönnek az amerikai gazdaságból

Megint pocsék amerikai munkaerőpiaci adat érkezett

Fontos ellenállásig pofozták a forintot

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Charlie és Bruno

Merre mozdulhat az arany ára?

Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
new-york-ocean-tengerszint-emelkedes-klimavaltozas-globalis-felmelegedes-katasztrofa
Gazdaság
Borulhat még az amerikai adósosztályzat – megszólalt a hitelminősítő
Pénzcentrum
Zsebbenyúlós ősz vár a magyar családokra: ezzel érdemes már most számolni, sokkoló lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility