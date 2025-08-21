A kamatcsökkentés esélye már ötödével csökken, egyre óvatosabb lehet a Fed

Az atlantai Fed elnöke, Raphael Bostic szerint továbbra is lehetséges egy kamatcsökkentés idén, bár a gazdasági bizonytalanság miatt ez az előrejelzés változhat – számolt be a Reuters a Jackson Hole-i Federal Reserve konferencián elhangzottakról.

Bostic a Metro Atlanta Chamber előtt tartott beszédében kijelentette, hogy továbbra is kitart a korábban jelzett egy kamatcsökkentés mellett, de hangsúlyozta: "a mai világban minden előrejelzés körül széles bizonytalansági sáv húzódik, így nem ragaszkodom mereven semmihez".

Az atlantai Fed elnöke szerint a jelenlegi 4,25-4,5% közötti irányadó kamatszint "enyhén restriktív".

A csütörtöki rosszabb makroadatok alapján óvatosabbak lettek a kereskedők: a szeptemberi 25 bázispontos kamatcsökkentés esélyét 99,9 százalékról 79 százalékra mérsékelték – derül ki az LSEG által összeállított adatokból.

Bostic véleménye szerint az idei gazdasági növekedés "viszonylag visszafogott" lesz, mielőtt jövőre élénkülne, amikor már tisztább kép alakul ki az amerikai gazdaságpolitikáról. Ha ez bekövetkezik,

a Fed abban a helyzetben lenne, hogy monetáris politikáját egy semlegesebb álláspontra hozza vissza.

Bostic kiemelte a monetáris politika következetességének fontosságát: „Amikor a FOMC lép, egy irányba szeretnék haladni, nem pedig fel-le mozogni. Egyirányú megközelítésre törekszünk, mert a váltakozó megközelítés történelmileg azt eredményezte, hogy

az emberek elvesztették a bizalmukat abban, hogy teljesíteni tudjuk a mandátumainkat.

A Fed tisztviselői jelenleg nehéz helyzetben vannak: miközben a munkaerőpiac lassul, az inflációs nyomás még mindig a célérték felett van, és a Trump-adminisztráció vám-, vagyis importadó-emelései miatt tovább növekedhet. A szerdán közzétett Fed-jegyzőkönyv szerint a tisztviselők potenciálisan nehéz politikai kompromisszumokra számítanak ebben a gazdasági környezetben.

Bostic megjegyezte, hogy a Fed politikája az infláció csökkentésére irányult, és az előrehaladás egyenetlen volt. Bár a munkaerőpiac nemrégiben problémákat mutatott, több adatra van szüksége annak megerősítéséhez, hogy a foglalkoztatás valóban romlik.

A gazdasági környezet átmeneti időszakban van, és igyekszem olyan pozíciót felvenni, amely figyelembe veszi, merre tarthat ez az átmenet

– mondta.

