A kamatcsökkentés esélye már ötödével csökken, egyre óvatosabb lehet a Fed

Bostic a Metro Atlanta Chamber előtt tartott beszédében kijelentette, hogy továbbra is kitart a korábban jelzett egy kamatcsökkentés mellett, de hangsúlyozta: "a mai világban minden előrejelzés körül széles bizonytalansági sáv húzódik, így nem ragaszkodom mereven semmihez".
Az atlantai Fed elnöke szerint a jelenlegi 4,25-4,5% közötti irányadó kamatszint "enyhén restriktív".
A csütörtöki rosszabb makroadatok alapján óvatosabbak lettek a kereskedők: a szeptemberi 25 bázispontos kamatcsökkentés esélyét 99,9 százalékról 79 százalékra mérsékelték – derül ki az LSEG által összeállított adatokból.
Bostic véleménye szerint az idei gazdasági növekedés "viszonylag visszafogott" lesz, mielőtt jövőre élénkülne, amikor már tisztább kép alakul ki az amerikai gazdaságpolitikáról. Ha ez bekövetkezik,
a Fed abban a helyzetben lenne, hogy monetáris politikáját egy semlegesebb álláspontra hozza vissza.
Bostic kiemelte a monetáris politika következetességének fontosságát: „Amikor a FOMC lép, egy irányba szeretnék haladni, nem pedig fel-le mozogni. Egyirányú megközelítésre törekszünk, mert a váltakozó megközelítés történelmileg azt eredményezte, hogy
az emberek elvesztették a bizalmukat abban, hogy teljesíteni tudjuk a mandátumainkat.
A Fed tisztviselői jelenleg nehéz helyzetben vannak: miközben a munkaerőpiac lassul, az inflációs nyomás még mindig a célérték felett van, és a Trump-adminisztráció vám-, vagyis importadó-emelései miatt tovább növekedhet. A szerdán közzétett Fed-jegyzőkönyv szerint a tisztviselők potenciálisan nehéz politikai kompromisszumokra számítanak ebben a gazdasági környezetben.
Bostic megjegyezte, hogy a Fed politikája az infláció csökkentésére irányult, és az előrehaladás egyenetlen volt. Bár a munkaerőpiac nemrégiben problémákat mutatott, több adatra van szüksége annak megerősítéséhez, hogy a foglalkoztatás valóban romlik.
A gazdasági környezet átmeneti időszakban van, és igyekszem olyan pozíciót felvenni, amely figyelembe veszi, merre tarthat ez az átmenet
– mondta.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Még a legoptimistább várakozásokat is túlszárnyalta a dunavecsei okosgyár napelemes rendszere
Rekorder termelést hozott.
Megint pocsék amerikai munkaerőpiaci adat érkezett
A várakozásokat felülmúló növekedés volt a munkanélküliségben.
Egy kiadós esés első jeleit látjuk a tőzsdéken? Véleményt mondott a Citi
Nyugtat a bank elemzője.
Ukrajnában jól ismert taktikát vetettek be a radikális iszlamisták: megállíthatatlanul terjed az oroszok hadviselése
Tökéletesre fejlesztették a harcmodort.
Egységesen 3 százalékra csökkenhet a Széchenyi Kártya Program hiteleinek a kamata
A programot koordináló KAVOSZ üdvözölte a javaslatot.
Ez durva: betiltanák, hogy nyugdíjat is kapjanak az állami alkalmazottak
Vagy nyugdíj, vagy fizetés.
Elkezdtek szenvedni a tőzsde sztárrészvényei, a Goldman Sachs szerint viszont itt az ideje beszállni
Vételi lehetőséget látnak az esésben.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Ha az ételpazarlás ország lenne...
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok
Minierdők a város szívében
A Mijavaki-módszerrel telepített minierdők kis területen is hatékonyan növelik a biodiverzitást és mérséklik a városi hőszigethatást.
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Merre mozdulhat az arany ára?
Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj
SPB: Alacsony kereslet és növekvő költségek veszélyeztethetik az amerikai vállalatok nyereségességét
Emelkedésnek indult a román CPI az energia ársapkák kivezetésének köszönhetően. A piac összességében pozitívan reagált a költségvetés rendbetételére irányuló kormányzati erőfeszít
Mi a baj dollárral?
Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr
Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni Mindenki jól jár a 3%-os hitellel? - Nem biztos. Sokan úgy gondolják, hogy a 3%-os kamat
Nem volt elég a tavalyi helikopterezés, idén hajóra váltottak (x)
A 2025-ös FIDE Iskolák Világbajnoksága és a Smart Moves Summit az Egyesült Államokban ért véget (x)
Magyarország csapata az 55 versenyző közül a 23. helyet szerezte meg
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.