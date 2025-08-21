  • Megjelenítés
Addig trükköztek az adóssággal, hogy hirtelen az államcsőd küszöbén találta magát az ország
Gazdaság

Addig trükköztek az adóssággal, hogy hirtelen az államcsőd küszöbén találta magát az ország

Szenegálba érkezik a héten a Nemzetközi Valutaalap (IMF) delegációja, hogy előkészítő tárgyalásokat folytasson egy esetleges hitelcsomagról. A nyugat-afrikai ország előző vezetése trükközött az államadóssággal, a valódi összeg 7 milliárd dollárral magasabb, mint eddig gondoltuk – írja a Bloomberg.

A Valutaalap és a szenegáli hatóságok egyelőre arról egyeztetnek, mekkora az ország valódi adóssága, illetve hogyan fordulhatott elő, hogy az előző vezetés 7 milliárd dolláros összeget eltitkolt. Először azt lenne kulcsfontosságú megismerni, mennyi az ország adóssága a jelenlegi állami kiadásokhoz viszonyítva – mondta a Bloombergnek Leo Morawiecki, az Abrdn Investments elemzője.

A megbízhatatlan adatok miatt az IMF 1,8 milliárd dolláros kölcsön fizetését függesztette fel, az S&P pedig tovább minősítette le Szenegált.

Ha Szenegál a következő 18 hónapban nem tud megállapodni egy hitelprogramról, az könnyen likviditási válságot okozhat, ami később akár államcsődhöz is vezethet

- emelte ki Morawiecki.

Cheikh Diba szenegáli pénzügyminiszter korábban jövő júniust tűzte ki arra, hogy megegyezés szülessen egy hitelprogramról. A kormány már jelentős gazdasági csomagot jelentett be, melynek keretében

2027-re a GDP 3%-ára csökkentenék a költségvetési hiányt a jelenlegi 14%-ról.

A Barclays szerint az év második felében Szenegál a GDP-t is szeretné újraszámolni, 15-25%-kal emelnék meg a nominális összeget, ami az eddig gondolt 119%-ról újra 100% alá csökkentené az adósságrátát. A cég szakemberei szerint az afrikai ország az IMF segítsége nélkül is menedzselni tudja a jelenlegi helyzetet, ehhez azonban nagyobb kiadáscsökkentésre van szükség, ami politikailag nehezen vállalható.

Nem Szenegál az egyetlen afrikai ország, mely komoly gondokkal küszködik, a napokban Zambia kapcsán írtunk arról, hogy az adósság átstrukturálásával kerülnék el az államcsődöt.

