Adóssághegyek alatt rogyadozik a vörös óriás: elfogyott a türelem

Hszi Csin-ping kínai elnök ritkán hallható nyíltsággal figyelmeztetett: a kormányzat késedelmes kifizetései alááshatják az emberek bizalmát az államban. Még egy februári beszédében, amelyet most hoztak teljes terjedelemben nyilvánosságra, sürgette a hatóságokat, hogy rendezzék a magáncégeknek felhalmozott tartozásaikat.

A helyi önkormányzatok adósságállománya becslések szerint eléri a 10 ezer milliárd jüant, ami a GDP 7 százalékának felel meg.

Az elmaradt kifizetések különösen a magánvállalkozásokat veszélyeztetik, amelyek sokszor alvállalkozóként végzik az állami megrendeléseket. Hszi szerint a helyzet kezelésének elmulasztása cégek csődjéhez és a kormányzat hitelességének súlyos eróziójához vezethet.

A probléma az utóbbi években súlyosbodott, mivel a helyi hatóságok bevételei a történelmi mélypontra jutott ingatlanpiaci válság és a deflációs nyomás miatt meredeken csökkentek.

A központi kormány már több lépést tett az adósságteher enyhítésére: kötvénycserével, fel nem használt keretek megnyitásával és speciális kötvények bevonásával.

Hszi beszéde azt a célt is szolgálta, hogy megerősítse Peking elköteleződését a magánszektor mellett, amelyet az amerikai vámok és a hazai gazdasági lassulás is sújt. Az elnök hangsúlyozta:

a központi állami vállalatoknak kell példát mutatniuk az adósságrendezésben, hogy kiutat találjanak a pénzügyi csapdából.

Címlapkép forrása: EU