Az évszázad legerősebb éve jöhet: csúcsra jár Magyarország a kitermelésben
Az évszázad legerősebb éve jöhet: csúcsra jár Magyarország a kitermelésben

Idén június végéig, tehát 2025 első felében gázból és kőolajból is többet hoztak felszínre Magyarországon, mint az előző év azonos időszakában - közölte az Energiaügyi Minisztérium.
  • A kőolaj esetében látványos volt a kitermelés bővülése: az itthon felszínre hozott olaj mennyisége 18 százalékkal nőtt, így a tavalyi első hat hónap 504 ezer tonnájával szemben a kitermelt mennyiség 593 ezer tonna lett.
  • A földgáz esetében a 2024 január-júniusi 956 millió köbméteres teljesítményhez képest csak egy kisebb többlet látszik, a 2025 első féléves kitermelés 977 millió köbméter volt.

Idén is kitart tehát az elmúlt időszakra jellemző lendület: Magyarország kőolaj-kitermelése 2024-ben húsz év után először múlta felül az 1 millió tonnát. Az időarányos előrehaladás alapján 2025

az évszázad legerősebb éve lehet

- emelte ki a szaktárca. Földgázból mintegy 1,9 milliárd köbmétert nyertek ki a hazai mezőkből tavaly, ez a mennyiség a teljes felhasználás több mint ötödének, a lakossági igények közel kétharmadának feleltethető meg.

Az Energiaügyi Minisztérium a hazai ásványvagyonban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében öt év szünet után hirdetett meg bányászati koncessziókat ősszel. Az eredményesen zárult eljárások alapján hat helyszínen kezdődik meg a szénhidrogének kutatása. A nyár elejére Buzsák, Csongrád, Hatvan, Kiskőrös, Kiskunhalas és Tamási területek mindegyikére megkötötték már a koncessziós szerződéseket is.

