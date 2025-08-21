Az évszázad legerősebb éve jöhet: csúcsra jár Magyarország a kitermelésben

A kőolaj esetében látványos volt a kitermelés bővülése: az itthon felszínre hozott olaj mennyisége 18 százalékkal nőtt, így a tavalyi első hat hónap 504 ezer tonnájával szemben a kitermelt mennyiség 593 ezer tonna lett.

Idén is kitart tehát az elmúlt időszakra jellemző lendület: Magyarország kőolaj-kitermelése 2024-ben húsz év után először múlta felül az 1 millió tonnát. Az időarányos előrehaladás alapján 2025

az évszázad legerősebb éve lehet

- emelte ki a szaktárca. Földgázból mintegy 1,9 milliárd köbmétert nyertek ki a hazai mezőkből tavaly, ez a mennyiség a teljes felhasználás több mint ötödének, a lakossági igények közel kétharmadának feleltethető meg.



Az Energiaügyi Minisztérium a hazai ásványvagyonban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében öt év szünet után hirdetett meg bányászati koncessziókat ősszel. Az eredményesen zárult eljárások alapján hat helyszínen kezdődik meg a szénhidrogének kutatása. A nyár elejére Buzsák, Csongrád, Hatvan, Kiskőrös, Kiskunhalas és Tamási területek mindegyikére megkötötték már a koncessziós szerződéseket is.



