Begyújtotta a rakétákat a világ egyik leggazdagabb országa

A gazdaság a vártnál gyorsabban növekedett a második negyedévben Norvégiában, miközben az első negyedéves adatokat felfelé módosították. Fontos megjegyezni, hogy a bővülés úgy mutat robosztus teljesítményt, hogy ebbe nem számolták még bele a tengeri olaj- és földgázkitermelés teljesítményét.

A norvég statisztikai hivatal (SSB) csütörtökön közzétett adatai szerint a szárazföldi GDP 0,6%-kal bővült április és június között az előző negyedévhez képest, ami meghaladja a jegybank és a Reuters által megkérdezett közgazdászok 0,3%-os várakozását – ismertette a Reuters.

Az első negyedéves növekedési adatot eközben 1,0%-ról 1,2%-ra módosították felfelé.

Az SSB közleménye szerint "a 2025 első félévében tapasztalt bővülés a norvég gazdaság hosszabb, visszafogott növekedési időszaka után következett be".

A gazdasági adatok közzététele után a norvég korona erősödött az euróval szemben, 11,92-ről 11,90-re változott az árfolyam.

A Norges Bank múlt héten a várakozásoknak megfelelően 4,25%-on tartotta az irányadó kamatot, és megerősítette, hogy az év későbbi részében kamatcsökkentést tervez.

A szárazföldi GDP, amely nem tartalmazza az olaj- és gáztermelés gyakran volatilis hatását, a leggyakrabban használt mutató a norvég gazdaság teljesítményének mérésére.

