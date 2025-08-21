  • Megjelenítés
Begyújtotta a rakétákat a világ egyik leggazdagabb országa
Gazdaság

Begyújtotta a rakétákat a világ egyik leggazdagabb országa

Portfolio
A gazdaság a vártnál gyorsabban növekedett a második negyedévben Norvégiában, miközben az első negyedéves adatokat felfelé módosították. Fontos megjegyezni, hogy a bővülés úgy mutat robosztus teljesítményt, hogy ebbe nem számolták még bele a tengeri olaj- és földgázkitermelés teljesítményét.

A norvég statisztikai hivatal (SSB) csütörtökön közzétett adatai szerint a szárazföldi GDP 0,6%-kal bővült április és június között az előző negyedévhez képest, ami meghaladja a jegybank és a Reuters által megkérdezett közgazdászok 0,3%-os várakozását – ismertette a Reuters.

Az első negyedéves növekedési adatot eközben 1,0%-ról 1,2%-ra módosították felfelé.

Az SSB közleménye szerint "a 2025 első félévében tapasztalt bővülés a norvég gazdaság hosszabb, visszafogott növekedési időszaka után következett be".

A gazdasági adatok közzététele után a norvég korona erősödött az euróval szemben, 11,92-ről 11,90-re változott az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A Norges Bank múlt héten a várakozásoknak megfelelően 4,25%-on tartotta az irányadó kamatot, és megerősítette, hogy az év későbbi részében kamatcsökkentést tervez.

A szárazföldi GDP, amely nem tartalmazza az olaj- és gáztermelés gyakran volatilis hatását, a leggyakrabban használt mutató a norvég gazdaság teljesítményének mérésére.

Kapcsolódó cikkünk

Egyetlen szó is eldöntheti a forint sorsát, feszülten figyelnek a piacok

Trump vámjai megtörték a japán exportot: 2021 óta nem látott visszaesés

Súlyos gondokkal küzd az orosz gazdaság – Ez hozhat fordulatot a háborúban?

Két éve gyújtósnak sem volt jó a purgált deviza, mostanra az egyik erősödési bajnok

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Charlie és Bruno

Merre mozdulhat az arany ára?

Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
kötvényhozam-németország-szélsőjobb-franciaország-infláció-parlament
Gazdaság
Európa két nagygazdasága váratlanul elképesztő adatokat közölt
Pénzcentrum
Költséges hobbi a gyerekvállalás: csak a gyerektelen magyarok sarcolása hozhat új nyugdíjrendszert?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility