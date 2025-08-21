Borulhat még az amerikai adósosztályzat – megszólalt a hitelminősítő

Az S&P Global Ratings megerősítette az Egyesült Államok hitelminősítését, részben a vámbevételek pozitív költségvetési hatása miatt, de a kereskedelmi politika hosszú távú gazdasági következményei továbbra is bizonytalanok.

Az S&P Global Ratings hétfőn megerősítette az Egyesült Államok "AA+" hitelminősítését, kiemelve, hogy a Donald Trump elnök által bevezetett vámokból származó bevételek potenciálisan ellensúlyozhatják az adócsökkentési és kiadásnövelési intézkedések költségvetési hatásait. A hitelminősítő – amely 2011-ben elsőként rontotta le az USA korábban kifogástalan besorolását – stabil kilátásokat társított a jelenlegi minősítéshez.

Valójában az eredmények fogják befolyásolni és meghatározni a minősítést

– nyilatkozta Lisa Schineller, az S&P Global Ratings vezető amerikai elemzője a Reuters szerint.

„Figyelmünk középpontjában az áll, hogy miként hajtják végre a költségvetési jogszabályokat, hogyan alakulnak a vámbevételek, és ezek együttesen milyen hatást gyakorolnak a növekedésre és a beruházásokra,

ami jobb, rosszabb vagy hasonló költségvetési eredményekhez vezethet

– tette hozzá az elemző.

