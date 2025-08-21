Egyre mélyrehatóbb válságjelek jönnek az amerikai gazdaságból

A Manufacturing Business Outlook Survey augusztusi adatai szerint a régió gyártási tevékenysége gyengült a hónap során.
Az általános aktivitási mutató közel nullára esett vissza, az új megrendelések indexe negatív tartományba süllyedt, míg a szállítási index csökkent, de pozitív maradt.
A foglalkoztatási index továbbra is növekedést jelez, bár 4 ponttal 5,9-re mérséklődött. A vállalatok többsége (74%) nem változtatott a foglalkoztatási szinteken, míg a létszámbővítést jelentő cégek aránya (16%) meghaladta a csökkentést jelentőkét (10%).
Az áremelkedések továbbra is széles körben jellemzőek.
A fizetett árak indexe 8 ponttal 66,8-ra emelkedett, ami 2022 májusa óta a legmagasabb érték, ami egyértelműen a Donald Trump elnök által indított vámháborúnak köszönhető.
A kapott árak indexe 1 ponttal 36,1-re nőtt. A vállalatok 64%-a nem változtatott árain, 36% áremelést hajtott végre, árcsökkentést pedig egyetlen cég sem jelentett.
A különleges kérdésekre adott válaszok alapján a vállalatok saját termékeik árainál 4,1%-os növekedést várnak a következő négy negyedévben, ami magasabb a májusi 3,8%-os előrejelzésnél. Az elmúlt évben 3,5%-os áremelkedést tapasztaltak, szemben a korábbi negyedév 3,0%-ával. A munkavállalói kompenzációs költségeknél 3,5%-os növekedésre számítanak, ami alacsonyabb a májusi 4,0%-nál.
A vállalatok fele jelezte, hogy ügyfelei árérzékenyebbé váltak az előző negyedév óta, míg 46% szerint nem változott az árérzékenység.
A cégek közel 54%-a előre látja iparáguk költségváltozásait a közeljövőben, és ezek 71%-a arra számít, hogy versenytársaik áremelést hajtanak végre, várhatóan a következő három hónapon belül. Vagyis a vámemelések hatásai ekkor érhetik el az amerikai fogyasztókat.
Ezzel együtt a jövőbeli aktivitásra vonatkozó diffúziós index 21,5-ről 25,0-ra emelkedett, ami azt jelzi, hogy a vállalatok továbbra is növekedésre számítanak a következő hat hónapban.
A jövőbeli új megrendelések és szállítások indexei is emelkedtek, májusi óta a legmagasabb értékükre. A tőkeberuházások jövőbeli indexe több mint kétszeresére, 38,4-re nőtt, ami január óta a legmagasabb érték.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
