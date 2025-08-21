  • Megjelenítés
Egyre mélyrehatóbb válságjelek jönnek az amerikai gazdaságból
Gazdaság

Egyre mélyrehatóbb válságjelek jönnek az amerikai gazdaságból

Portfolio
A Philadelphia Fed felmérése szerint gyengült a gyártási aktivitás az Egyesült Államok régiójában augusztusban, miközben az áremelkedések továbbra is széles körben jellemzőek maradtak – derül ki a jegybanki beszámolóból. A vállalatok jelzései alapján három hónapon belül komoly áremelések érik el a fogyasztókat, miközben már most sokkal többe kerül a gyártatás az USA-ban.

A Manufacturing Business Outlook Survey augusztusi adatai szerint a régió gyártási tevékenysége gyengült a hónap során.

Az általános aktivitási mutató közel nullára esett vissza, az új megrendelések indexe negatív tartományba süllyedt, míg a szállítási index csökkent, de pozitív maradt.

A foglalkoztatási index továbbra is növekedést jelez, bár 4 ponttal 5,9-re mérséklődött. A vállalatok többsége (74%) nem változtatott a foglalkoztatási szinteken, míg a létszámbővítést jelentő cégek aránya (16%) meghaladta a csökkentést jelentőkét (10%).

Az áremelkedések továbbra is széles körben jellemzőek.

A fizetett árak indexe 8 ponttal 66,8-ra emelkedett, ami 2022 májusa óta a legmagasabb érték, ami egyértelműen a Donald Trump elnök által indított vámháborúnak köszönhető.

A kapott árak indexe 1 ponttal 36,1-re nőtt. A vállalatok 64%-a nem változtatott árain, 36% áremelést hajtott végre, árcsökkentést pedig egyetlen cég sem jelentett.

A különleges kérdésekre adott válaszok alapján a vállalatok saját termékeik árainál 4,1%-os növekedést várnak a következő négy negyedévben, ami magasabb a májusi 3,8%-os előrejelzésnél. Az elmúlt évben 3,5%-os áremelkedést tapasztaltak, szemben a korábbi negyedév 3,0%-ával. A munkavállalói kompenzációs költségeknél 3,5%-os növekedésre számítanak, ami alacsonyabb a májusi 4,0%-nál.

A vállalatok fele jelezte, hogy ügyfelei árérzékenyebbé váltak az előző negyedév óta, míg 46% szerint nem változott az árérzékenység.

A cégek közel 54%-a előre látja iparáguk költségváltozásait a közeljövőben, és ezek 71%-a arra számít, hogy versenytársaik áremelést hajtanak végre, várhatóan a következő három hónapon belül. Vagyis a vámemelések hatásai ekkor érhetik el az amerikai fogyasztókat.

Ezzel együtt a jövőbeli aktivitásra vonatkozó diffúziós index 21,5-ről 25,0-ra emelkedett, ami azt jelzi, hogy a vállalatok továbbra is növekedésre számítanak a következő hat hónapban.

A jövőbeli új megrendelések és szállítások indexei is emelkedtek, májusi óta a legmagasabb értékükre. A tőkeberuházások jövőbeli indexe több mint kétszeresére, 38,4-re nőtt, ami január óta a legmagasabb érték.

Kapcsolódó cikkünk

Megint pocsék amerikai munkaerőpiaci adat érkezett

Fontos ellenállásig pofozták a forintot

Megjött a várva várt megállapodás az EU és az USA között – rengetegen örülhetnek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Charlie és Bruno

Merre mozdulhat az arany ára?

Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
dollár, dollárárfolyam, dollárindex, dollárkötvény, deviza, devizapiac, fed, federal reserve
Gazdaság
A kamatcsökkentés esélye már ötödével csökken, egyre óvatosabb lehet a Fed
Pénzcentrum
Zsebbenyúlós ősz vár a magyar családokra: ezzel érdemes már most számolni, sokkoló lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility